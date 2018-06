24 06 2018 - Festa S Giovanni Battista | infiorata | bancarelle e riti religiosi

Mondiali Russia 2018 - la festa sugli spalti di Polonia-Colombia : le fan avvenenti sono sempre protagoniste [GALLERY] : Tra supporter bellissime e fan colorati: tutti gli scatti più belli della festa che si consuma sugli spalti di Polonia-Colombia La Polonia e la Colombia sono scese in campo per dare vita al match valido per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Lo spettacolo della competizione iridata però non si consuma solo in campo, anche sugli spalti c’è una festa tutta da seguire. Tra fan particolarmente provocanti e ...

Mondiali Russia 2018 - i manifestanti del gay pride esultano insieme ai tifosi del Messico : Dopo la vittoria ottenuta dal Messico contro la Corea del Sud, alcuni manifestanti del gay pride hanno festeggiato insieme ai tifosi messicani I manifestanti del Gay pride hanno celebrato sabato la vittoria in Coppa del Mondo del Messico contro la Corea del Sud insieme ai tifosi, nonostante gli incidenti omofobi segnalati tra i sostenitori del Messico in Russia. Migliaia di persone gay, lesbiche, bi e transessuali con le bandiere arcobaleno si ...

La Festa del Barbarossa a Medicina - Date 2018 : Il sabato e la domenica gli spettacoli si moltiplicano , in totale sono coinvolti circa 2000 tra attori, musicisti e figuranti, , fino al 'Palio della Serpe' che corona Il Barbarossa nel pomeriggio ...

Mondiali Russia 2018 - Messi festeggia il compleanno : gli abitanti di Bronnitsy gli organizzano una festa popolare : Per alzare il morale della stella argentina, gli abitanti della cittadina in cui l’albiceleste ha il suo quartier generale in Russia hanno deciso di organizzare una gesta per il compleanno di Messi Gli abitanti di Bronnitsy, la piccola città russa, dove l’Argentina ha stabilito il suo quartier generale per la Coppa del Mondo in Russia organizzerà domani una festa popolare per celebrare il compleanno di Lionel Messi e incoraggiare il ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città INEJA 2018 : FESTA DI SAN GIOVANNI - SABATO 23 GIUGNO DUE INCONTRI CULTURALI DA NON PERDERE - ... : ... area spettacoli, spazio espositivo ed attività formativa "Pompieropoli" a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco-Comando Provinciale di Imperia ore 21,00 "INEJA ieri e oggi" presentazione ...

Festa Artusiana XXII Edizione - 23 giugno " 1 luglio 2018 - . Nell'anno del cibo la città Artusiana propone la "Cucina senza" : Un denso cartellone di oltre 50 spettacoli di Arte e Musica di Strada, nel quale l'intrattenimento itinerante si alterna allo spettacolo in postazione fissa, palco o pedana. Ogni sera spettacoli ...

Festa di San Giovanni 2018 : tra droni e sfilate storiche! : ... appuntamenti culturali, sportivi, musicali e vari spettacoli organizzati in diversi luoghi della città. Numerosi altri eventi si svolgeranno anche nelle giornate precedenti. I momenti clou delle ...

Mondiali Russia 2018 – In Svizzera è già festa : strade bloccate - cori da stadio e fumogeni [VIDEO] : Festeggiamenti in grande in Svizzera per la vittoria di questa sera contro la Serbia: strade bloccate, cori da stadio e fumogeni Una vittoria che vale tanto, quella di questa sera della Svizzera sulla Serbia. La rete di Shaqiri ha regalato alla Nazionale Svizzera il quasi certo passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Gli svizzeri devono ancora affrontare il ‘facile’ match contro il Costa Rica, ma in Svizzera è ...

Mondiali di Russia 2018 – I festeggiamenti esagerati di Rio de Janeiro - la festa dopo la vittoria del Brasile contro la Costa Rica [GALLERY] : La Costa Rica battuta dal Brasile di Neymar e Coutinho ai Mondiali di Russia 2018, i festeggiamenti dei tifosi verdeoro Il Brasile ottiene una sofferta vittoria contro la Costa Rica, nel match valido per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. La squadra verdeoro ha tenuto con il fiato sospeso i propri tifosi, che hanno potuto festeggiare solo al primo minuto di recupero del secondo tempo al gol di Coutinho. La festa, ...

La Festa europea della Musica 2018 al Circolo Casa della Musica di Piteglio : jazz - sonorità irlandesi - afrobeat e le foto di Luca Nicoli : Ha partecipato a spettacoli televisivi in RAI e Tmc fra i quali: Concerto per l'Europa con Stephane Grappelli, Roberto Murolo, Severino Gazzelloni nel 1980; Pickwick condotto da Alessandro Baricco ...

Tra Solstizio d’Estate - Mondiali di Russia 2018 e Festa del Papà Araba : i Doodle di Google sono uno spettacolo - ma l’Italia è completamente snobbata per la prima volta nella storia! : 1/12 Il Doodle di Google per la giornata odierna dei Mondiali di calcio 2018 in ...

Festa delle Fragole 23 al 24 giugno 2018 : il sapore e la dolcezza delle delizie della Val Martello : Nel weekend dal 23 al 24 giugno 2018, in Val Venosta e nello specifico nella Val Martello si svolgerà la 19° Festa delle Fragole altoatesine. Punto di ritrovo da diversi anni per tutti coloro che vogliono celebrare l’inizio della raccolta e assaggiare la dolcezza delle Fragole d’alta montagna. La Val Martello o valle delle Fragole, immersa nell’incantevole paesaggio del Parco Nazionale dello Stelvio, si distingue per un clima mite e secco, ...

La grande festa di Biondo nel video ufficiale di Roof Garden con qualche ex Amici 2018 : Biondo nel video ufficiale di Roof Garden dà un seguito al singolo uscito il 1° giugno, con il quale ha presentato il nuovo album rilasciato dopo la conclusione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La clip ufficiale arriva a qualche settimana dal rilascio del singolo, con il quale ha aperto l'avventura di Déja Vu nel quale sono contenuti molti dei brani che ha portato sul palco del serale del talent di Canale5 dal quale è ...

Conoscenza in Festa a Udine 27-30 giugno 2018 - Udine 20 : ... quest'anno si concentrerà sull'Universo Digitale, un filo rosso che condurrà il pubblico ad interrogarsi sul futuro attraverso decine di incontri, dibattiti, tavole rotonde, ma anche spettacoli e ...