1998 | l' inizio di una nuova era economica e la fine di un ciclo? | Advisor Abbate

diggita

: RT @thisismaneskin: Oggi ci siamo presi l’@hurricanefstvl, e presto tutto il resto. È solo l’inizio. #ThisIsMåneskin - Chia__1998 : RT @thisismaneskin: Oggi ci siamo presi l’@hurricanefstvl, e presto tutto il resto. È solo l’inizio. #ThisIsMåneskin - Snowdrop__1998 : @pcytae_ OH MAMMA MIAAA ma cosa fa con quella mano all'inizio aiutooo è bellissimoo ?????? - Hiiomaa_1998 : RT @fedefederossi: Buon inizio estate a tutti ?? E io non vedo l’ora di condividerla tutta con voi :) -

(Di domenica 24 giugno 2018) ... l'economia mondiale entrò in un'area di elevata instabilità, carica di minacce sia per il continuo sviluppo nei paesi occidentali sia per il futuro del processo di globalizzazione dell'economia. ...