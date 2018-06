1000 Minuti - 50 SMS E 20 Giga A 5 euro Al Mese Con Kena Power DS : Arriva la nuova tariffa Kena Power DS: 1000 Minuti, 50 SMS e 20 GB di traffico dati in 3G a 5 € al Mese per contrastare Iliad e Ho. Mobile Kena Power DS: 1000 Minuti, 50 SMS E 20 Giga A 5 euro Al Mese Kena Mobile lancia una super promozione per contrastare Iliad e Ho. Mobile: […]

Torna In Vodafone Con Special Minuti 50 GB : 1000 Minuti E 50 Giga A 10 Euro : Vodafone tenta gli ex clienti e quelli di altri operatori con la promozione Special Minuti 50 GB: 1000 Minuti e 50 Giga a solo 10 Euro al mese. Migliori offerte per Tornare in Vodafone Giugno 2018 Vodafone Special Minuti 50 GB: 50 Giga di internet a 10 Euro al mese Vodafone Special Minuti 50 GB: la nuova […]

Vodafone attacca Tim : Special Minuti con 10 - 20 o 30GB e 1000 minuti : Passa a Vodafone da Tim e operatori virtuali che utilizzano la rete Tim per avere da 10GB a 30GB e 1000 minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali. Hai tempo fino al 17 giugno per attivare una delle Special minuti che l’operatore rosso offre in base all’operatore di provenienza e con la necessità di effettuare la portabilità del numero. Passa a Vodafone Special minuti 10GB da Tim Fino al 17 giugno i clienti Tim e ...

Rabona Mobile lancia l’offerta “mondiale” : 1000 Minuti - 50 SMS e 10 GB in 3G a 4 - 99 euro/mese : Con un nome così, è difficile stupirsi se Rabona Mobile torna a farsi viva dopo settimane in concomitanza con l'inizio della Coppa del Mondo di Russia L'articolo Rabona Mobile lancia l’offerta “mondiale”: 1000 minuti, 50 SMS e 10 GB in 3G a 4,99 euro/mese proviene da TuttoAndroid.

Passa a Tim da Iliad e MVNO : 1000 Minuti e 20GB a 7€ : Passa a Tim da Iliad o MVNO e attiva 7 ExtraGo New al costo di 7€ al mese per sempre con minuti e Giga inclusi. La nuova tariffa per contrastare il nuovo operatore francese si può richiedere in negozio oppure online tramite operatore con costi differenti. Passa a Tim 7 ExtraGo New L’offerta Tim dedicata ai clienti di operatori virtuali e ai recentissimi clienti Iliad offre 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri, fissi e mobili, e ...

