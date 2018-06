Yoko Ono | mi odieranno per sempre

vanityfair

(Di sabato 23 giugno 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 25 di Vanity Fair, in edicola fino al 27 giugno In questo preciso istante le sue opere sono in mostra a Cordoba, in Spagna, a Krugesdorp, in Sudafrica, a Naestved, in Danimarca, a Liverpool, in Inghilterra, e a Prato, in Italia. Entro la fine dell’anno apriranno altre esposizioni in Francia, Austria e Stati Uniti, mentre restano attive le installazioni permanenti, come l’Imagine Peace Tower a Reykjavík, in Islanda, o il giardino Skylanding nel Jackson Park di Chicago. L’arte diOno sta vivendo probabilmente il suo momento di massimo fulgore, eppure sono certo che la maggior parte di voi abbia cominciato a leggere questo articolo attratta dal suo nome e dalle immagini iconiche e si stia chiedendo, ora, di che tipo di opere si tratti perché non ne ha idea. Agli inizi della loro contestatissima storia d’amore, il lungimirante John Lennon ...