Volley | Nations League 2018 | Italia-Francia 3-0 | le pagelle degli azzurri Zaytsev

Volley - Nations League 2018 : l’Italia alza la cresta - Francia demolita 3-0! Reazione azzurre - Zaytsev show a Modena : L’Italia si risveglia all’improvviso e regala una serata magica al pubblico del PalaPanini di Modena. Dopo lo schiaffone preso contro la Russia meno di ventiquattro ore fa, gli azzurri rinascono e sconfiggono la Francia con un roboante 3-0 (25-21; 25-22; 27-25) nella penultima giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno confezionato una partita perfetta, mettendo sotto i transalpini ...

Volleyball Nations League – L’Italia ko a Modena contro la Russia : Volleyball Nations League: L’Italia cede 3-0 alla Russia davanti al pubblico di Modena L’Italia è uscita sconfitta con il punteggio di 0-3 (21-25, 22-25, 20-25) contro la Russia nel primo match di questo ultimo round della fase preliminare della Volleyball Nations League. Oggi la formazione di Blengini pur lottando non è riuscita ad avere ragione della squadra allenata da Sergei Shliapnikov che è sembrata essere più in forma. A questo punto le ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Francia (23 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi sabato 24 giugno si gioca Italia-Francia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. La storica rivalità andrà in scena al PalaPanini di Modena, gli azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di prendersi lo scalpo di lusso e di regalare una grande gioia al proprio pubblico visto che ormai non abbiamo più possibilità di qualificarci alle Final Six della prestigiosa manifestazione internazionale. L’Italia si ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Francia - azzurri in campo per l’onore e il riscatto. Addio Final Six - ma che sfida a Ngapeth : Ora si gioca soltanto per l’orgoglio, per il riscatto e per l’onore. Italia scenderà in campo questa sera (ore 20.30) per affrontare la Francia nel penultimo match della Nations League 2018 di Volley maschile, incontro che purtroppo ha poco da dire ai fini dei risultati visto che gli azzurri non possono più ambire alla qualificazione alla Final Six. Un successo sarebbe davvero troppo importante per il morale di tutto il gruppo che ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia 0-3 - le pagelle degli azzurri. Nazionale travolta - Zaytsev fatica - torna Giannelli : L’Italia è stata surclassata dalla Russia nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri non sono riusciti a tenere testa ai Campioni d’Europa al PalaPanini di Modena. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. IVAN Zaytsev: 5. Lo Zar è lontano dalla forma dei giorni migliori, sbaglia troppo in attacco ma soprattutto manca il suo carisma, non riesce a trascinare la Nazionale come gli si chiedeva e la sua ...

Volley : Volleyball Nations League - la Russia è più forte - azzurri ko : MODENA- Lottano gli azzurri, a sprazzi esprimono una bella pallavolo e mettono in difficoltà i russi, ma alla fine i Campioni d'Europa fanno pesare tutta la loro classe e ci impongono, davanti al ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia 0-3 - azzurri surclassati dai Campioni d’Europa. Addio Final Six : L’Italia deve definitivamente dire Addio alle speranze di qualificarsi alla Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Il sogno degli azzurri si infrange contro una strepitosa Russia che ci travolge per 3-0 (25-21; 25-22; 25-20) al PalaPanini di Modena, tagliandoci fuori dagli atti conclusivi (manca solo l’ufficialità matematica). La nostra Nazionale non è riuscita a rialzare la testa dopo i due deludenti weekend in ...

