Volley A1 femminile - Cuneo ancora nelle mani di Andrea Pistola

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018. La prima giornata di gare - amara sconfitta per l’Italia : Si è conclusa la prima giornata del torneo di pallavolo femminile in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che ha visto scendere in campo per la prima partita la squadra italiana. Il resoconto però non è affatto positivo. L’Italia viene sconfitta dalla Grecia, sulla carta più debole della compagine tricolore, al termine di cinque set in cui le ragazze di coach Massimo Bellano non hanno dimostrato il loro miglior livello di gioco. ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia travolta dalla Grecia - esordio shock delle azzurre. Non bastano Nicoletti e Degradi : Brutto esordio per l’Italia nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. La nostra Nazionale è infatti stata sconfitta a sorpresa dalla piccola Grecia, capace di imporsi per 3-2 (23-25; 25-23; 25-21; 21-25; 15-9). Le azzurre hanno commesso troppi errori, non sono mai riuscite a trovare il ritmo giusto e hanno sofferto le avversarie trascinate da una superlativa Vasilantonaki (22 punti) affiancata da Merteki ...

Volley : A2 Femminile : Orvieto sceglie la brasiliana Stavnetchei : ...quattro anni ha militato nel campionato universitario statunitense vestendo la maglia della Georgia Institute of Technology di Atlanta dove nello scorso mese di maggio si è laureata in economia ...

Volley : A2 Femminile - Aiyana Whitney giocherà a Filottrano : ... dopo aver vinto due titoli NCAA , 2013 e 2014, con la Pennsylvania State University ed essersi laureata nel 2015 in giornalismo e comunicazione nello sport. Nel 2016 ha contribuito al terzo posto ...

Volley : A2 Femminile - Montecchio ingaggia Benedetta Bartolini : ... ora mi sto preparando per gli esami di maturità e dopo comunque non credo di fermarmi, anzi punto ad iscrivermi all'università e credo che sceglierò Economia Commercio come indirizzo di studi anche ...

Volley : A1 Femminile - due centrali per Casalmaggiore : Kakolewska e Mio Bertolo : Casalmaggiore , CREMONA, - Ancora profili importanti in entrata per la Pomì Casalmaggiore che ha presentato oggi , presso la prestigiosa sede dello storico sponsor Apis, Agniezka Kakolewska e Giulia ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia di Nicoletti - Mingardi e Degradi vuole l’oro! : L’Italia punta alla medaglia d’oro nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico, l’obiettivo non può che essere il gradino più alto del podio ma attenzione a non sottovalutare compagini preparate come la Turchia. Le ragazze di Massimo Bellano incominceranno la propria avventura nel ...

Volley : A2 Femminile - Megan Easy riparte da Conegliano : ... gioca con Villa Cortese, con la quale vince la Coppa Italia; con la nazionale vince sia il World Grand Prix che il Campionato Nordamericano, oltre alla medaglia d'argento alla Coppa del Mondo. Nella ...

Beach Volley World Tour 2018 - Singapore. Ancora derby azzurro al femminile nelle qualificazioni del terzo torneo asiatico : terzo torneo asiatico al femminile e terzo derby azzurro consecutivo nel primo turno delle qualificazioni del torneo 2 Stelle di Singapore che scatta nella notte italiana. Di fronte, come a Tangshan, Barboni/Costantini (vittoriose nella prima sfida diretta) e Perry/Nucete (due volte sconfitte dalle giovani azzurre in qualificazione finora) che alle 4.40 scenderanno in campo per conquistare un posto nel secondo turno dove sono attese ...

Volley : A1 Femminile - a Brescia arriva la giovanissima Miniuk : Brescia- Ancora un volto nuovo per la Millenium Brescia in vista dell'esordio in Serie A1. Dalla Bielorussia arriva la giovanissima, classe 2000. Juilia Miniuk che completerà il reparto delle centrali.