Vinnie Paul | morto a 54 anni il batterista e cofondatore dei Pantera | storico gruppo metal

: È morto Vinnie Paul, addio al batterista e fondatore dei Pantera, caposaldo del metal [news aggiornata alle 11:19] - repubblica : È morto Vinnie Paul, addio al batterista e fondatore dei Pantera, caposaldo del metal [news aggiornata alle 11:19] - ilpost : È morto Vinnie Paul, batterista dei Pantera - angelobruno19 : Pantera: è morto Vinnie Paul -

(Di sabato 23 giugno 2018) “VincentAbbott, alias, è. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli”. Così, con questo messaggio pubblicato all’alba di sabato 23 giugno (ora italiana) sul profilo Facebook dei, è stata diffusa la notizia della scomparsa del musicista.aveva 54ed era stato il fondatore e ildeitrashstatunitense, riferimento per gli appassionati del genere e autore di brani entrati nella storia del, prima tra tutti Cemetary Gates. Ma aveva suonato anche in altre band, i Rebel meets rebel e i Damageplane. Al comunicato è stata allegata la foto dicon la sua classica mise, caratterizzata dall’inseparabile cappello da cowboy nero, pizzetto, capelli lunghi sciolti sulle spalle e, ovviamente, plettro al collo. Le cause della morte rimangono ancora sconosciute e la famiglia ha ...