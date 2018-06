Vinnie Paul è morto Il batterista dei Pantera è morto | Chris Adler gli dice addio sui

È morto Vinnie Paul - batterista dei Pantera : Vinnie Paul, nome d’arte di Vincent Paul Abbott, fondatore e batterista della band heavy metal statunitense Pantera è morto a 54 anni. La notizia è stata data con un comunicato diffuso sulla pagina Facebook dei Pantera e confermata da un rappresentante The post È morto Vinnie Paul, batterista dei Pantera appeared first on Il Post.