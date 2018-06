Vertice Ue | Salvini | ‘Noi pronti a dire no’ Macron | ‘In Italia nessuna crisi migratoria

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 giugno 2018) Il risultato delle trattative tra i Paesi dell’Ue sulla gestione dei flussi migratori, dal punto di vista dell’, non è affatto scontato: aldi Bruxelles l’è pronta adi no. In un’intervista a Der Spiegel uscita oggi in Germania, il ministro dell’Interno Matteomanda un nuovo messaggio ad Angela Merkel e alle istituzioni comunitarie a poche ore dalla riunione nella quale dovranno essere quantomeno delineate le future strategie europee in tema di ricollocamenti e chiusura delle frontiere esterne. Alla domanda se la decisione sia ancora aperta,risponde: “Sì. La differenza col passato è che l’approvazione dell’non è garantita a priori. Noi sianoa trattare, punto per punto”. “Noi, il ministero dell’Interno e degli Esteri più il premier abbiamo elaborato un dossier per l’incontro preparatorio di domenica. ...