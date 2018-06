Vertice UE | Salvini | Conte ha le mani libere Il sì dell' Italia non è scontato

Vertice Ue - Macron 'Bugiardo chi dice che in Italia c è emergenza migranti'. Salvini 'Arrogante apra i porti' : La nave Lifeline in mare da giorni con 224 migranti a bordo , afp, Il ministro a Der Spiegel : 'Pronti a trattare punto per punto'. Il presidente francese: 'Ogni Paese prenda in modo organizzato le ...

Migranti - la linea dura di Salvini : Esito Vertice Ue aperto - sì dell'Italia non scontato : Teleborsa, - Lifeline, la nave della ong a cui sia il governo italiano che quello maltese hanno chiuso i porti lasciandola in mare con 230 Migranti a bordo, "attende una soluzione diplomatica" che le ...

Salvini - da Conte mani libere Vertice Ue : ANSA, - BERLINO, 23 GIU - Il premier Giuseppe Conte ha le "mani libere" al vertice Ue di fine giugno. Lo assicura il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini in un' intervista allo Spiegel. "...

Salvini sta ancora con Visegrad : da Budapest contestano il Vertice Ue di domenica - il ministro condivide : "Ma decide Conte" : Riuniti a Budapest alla corte di Viktor Orban, i paesi di Visegrad, il blocco europeo più contrario all'accoglienza dei migranti, contesta il mini-vertice informale sull'immigrazione, che domenica prossima si terrà nel Palazzo della Commissione Europea a Bruxelles. Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia annunciano che non ci andranno, lo definiscono illegittimo perché lascia fuori gran parte del consiglio Ue, ...

Matteo Salvini a Conte : 'Non vada al Vertice di Bruxelles'. Poi minaccia l'Ue sui contributi : Matteo Salvini a Porta a Porta apre un altro fronte con la Ue : 'Se andiamo a Buxelles per avere il compitino già scritto da Francia e Germania , se pensano di mandarci altri migranti invece di ...

Salvini porta l'Italia sul barcone sovranista : decisivo il Vertice con gli austriaci al Viminale : "Qui c'è, non il collega, ma l'amico Strache", lo introduce Matteo Salvini. "L'amico Matteo...", ricambierà poco dopo lui: Heinz Christian Strache, vice Cancelliere austriaco, leader del Partito della Libertà austriaco, forza politica che fu guidata da Jorg Haider (scomparso dieci anni fa) e che annovera tra le sue fila esponenti con simpatie neonaziste. Strache è a Roma, insieme al suo collega di partito e governo, ...

Migranti - Vertice Conte-Salvini-Di Maio a Chigi su proposta Italia : Roma, 20 giu. , askanews, Si terrà alle 17.30 un vertice a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al centro della riunione il ...

Salvini prepara la proposta italiana sull'immigrazione.Domenica Vertice informale a Bruxelles : Salvini: 'Il problema non è respingere ma difendere i confini'; il ministro dell'Interno oggi incontra il premier - Sui migranti Salvini annuncia per oggi pomeriggio un incontro con il premier Conte. ...

Salvini : al Vertice straordinario Ue con nostra proposta. Basta litigare - i confini vanno difesi : I due sono d'accordo nell'importanza di dare un "contributo forte per la stabilizzazione politica e sociale in Africa" con "investimenti". E soprattutto, di creare campi sotto l'egida delle Nazioni ...

