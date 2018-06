VERTICE UE Migranti | l' eutanasia dell' Europa franco-tedesca

Migranti - Berlino : VERTICE solo 1° passo : 13.11 Il mini vertice di domenica prossima "sarà un primo scambio" tra i Paesi interessati dall'immigrazione. Lo precisa la portavoce di Merkel, Demmer,riguardo al vertice di domenica a Bruxelles. "Si tratterà di un incontro di lavoro e consultazione" per trovare "intese bilaterali, trilaterali e multilaterali". Quindi, secondo la portavoce, il vertice non porterà a una soluzione europea sulla questione migratoria.

Migranti - scontro Macron-Di Maio 'Populisti come la lebbra'. 'Ipocrita - pensi a Ventimiglia'. VERTICE Ue - bozza accantonata : ROMA. Uno scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'Ong Lifeline. Sul piano ...

Cosa si gioca l'Italia sui migranti nel VERTICE europeo di domenica prossima : A Bruxelles già girano delle bozze di conclusione del Consiglio europeo , ma su input della Cancelliera tedesca e del presidente del Consiglio italiano, i paesi europei più esposti si incontreranno domenica informalmente proprio nella capitale belga per far sì che la riunione di fine giugno possa poi produrre dei risultati concreti sul problema dell'immigrazione. Il governo, ha anticipato Matteo Salvini, sta lavorando ad ...

Migranti - Conte non andrà al VERTICE di Bruxelles a firmare una bozza già preconfezionata : La bozza : ridurre arrivi e movimenti tra Paesi "Un forte impegno per avanzare nella politica migratoria europea" con la "riduzione del numero di arrivi illegali nell'Unione", attraverso una serie di ...

Migranti - fonti governo : inaccettabile se VERTICE Ue predefinito : Roma, 20 giu. , askanews, Sarebbe 'inaccettabile' per l'Italia se al pre-vertice europeo di domenica prossima fosse tutto già deciso in partenza e in particolare se fosse messa in carico al Paese la ...