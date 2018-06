Vela – XVIII edizione Giochi del Mediterraneo | in scena la cerimonia d’apertura | oggi le

sportfair

: NAVIGAMUS BLOG A VELA: XVIII EDIZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - TARRAGONA... - NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: XVIII EDIZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - TARRAGONA... - Italiavela : XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018 #tarragona #vela FIV - Federazione Italiana Vela #fiv… - Veladuepuntozer : Federvela: la XVIII edizione Giochi del Mediterraneo a Tarragona -

(Di sabato 23 giugno 2018) Ieri sera ladi Apertura ele prime regate alladeidelCon la tradizionaledi Apertura ufficiale al Nou Estadi di ieri sera, è iniziata ufficialmente ladeidel, che si tiene a Tarragona, in Spagna, da venerdì 22 giugno fino a domenica 1 luglio, con un numero record di atleti iscritti, ben 3622. Idelsono una manifestazione sportiva multidisciplinare, simili aiOlimpici, che si disputa ogni 4 anni dal 1951 tra i Paesi che si affacciano sul. L’Italia è in testa al medagliere cumulativo di tutte le edizioni fino al 2013 ed è protagonista assoluta deidelda Almeria 2005, vincendo per tre edizioni il medagliere. La delegazione azzurra è la più rappresentata in Spagna con 419 atleti in gara, seguita dalla spagnola con 396 e da quella ...