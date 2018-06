Vela | Giochi del Mediterraneo 2018 | partenza a razzo dell’Italia! Azzurri da podio in

oasport

(Di sabato 23 giugno 2018) Sono iniziate oggi le regate dia Tarragona, sede deidel. Ottimada parte dei velisti italiani, che nella prima giornata hanno dimostrato di poter dire la loro per ilfinale. Il programma odierno, però, non è stato portato a termine: le gare sono cominciate in ritardo, motivo per cui le due prove finali, della classe RS:X, sono state cancellate. Italia in testa nel Laser Radial femminile. Silvia Zennaro ha vinto la prima regata davanti a Joyce Floridia, che ha invece trionfato nella seconda, in cui la connazionale ha concluso al sesto posto. La veneta classe ’94 comanda così la classifica generale con 3 punti, mentre Zennaro è terza con 7. Tra le due si è inserita la turca Nazli Cagla Donertas, a 5 punti dopo un terzo e un secondo posto. Buonaanche per Giovanni Coccoluto e Marco Gallo nel Laser Standard. Coccoluto ha ...