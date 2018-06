Vela – Assegnati a Forio i titoli di Campione Italiano ORC 2018

sportfair

(Di sabato 23 giugno 2018)d’Italia Regata (Classi 0, 1, 2) è Altair 3 Ad’Ischia si è concluso il Campionatodid’altura– Trofeo DHL. Un grande evento che ha portato sull’isola verde circa sessanta imbarcazioni e centinaia di velisti, che per quattro giorni si sono sfidati in mare. Dopo cinque prove – da mercoledì a venerdì – con vento debole e instabile, oggi Ischia si è svegliata con un grecale che superava i venti nodi. Il Comitato di Regata presieduto da Mario Lupinelli ha spostato il campo al largo di Lacco Ameno, e in mare è stato autentico spettacolo. Portate a termine ben tre prove, che hanno decretato i Campioni Italiani. Nel Gruppo A,d’Italia Regata (Classi 0, 1, 2) è Altair 3, Scuderia 50 dell’armatore Sandro Paniccia del C.V. Portocivitanova. Nella Classe 0 C, successo di Duende – Aeronautica Militare, Vismara 46 di Raffaele Giannetti ...