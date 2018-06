VATICANO | MONSIGNOR CAPELLA CONDANNATO PER PEDOPORNOGRAFIA Ultime notizie sentenza | 5

VATICANO - monsignor Capella condannato a 5 anni di carcere per pedopornografia : monsignor Carlo Alberto Capella è stato condannato a 5 anni e 5mila euro di multa per pedopornografia . Lo ha deciso il Tribunale penale Vaticano , nella sentenza di primo grado, con un processo lampo di appena due giorni. Davanti ai giudici della Santa Sede l’ex consigliere della nunziatura vaticana a Washington, accusato di detenzione e scambio di materiale pedopornografico con l’aggravante dell’ingente quantità, ha subito ammesso tutte le sue ...

