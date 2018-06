Vaticano | monsignor Capella condannato per pedopornografia L' imputato | E' un

Vaticano - MONSIGNOR CAPELLA CONDANNATO PER PEDOPORNOGRAFIA/ Pena di 5 anni : la sua doppia vita sui social : PEDOPORNOGRAFIA , MONSIGNOR CAPELLA confessa: “Ero in crisi”. Ultime notizie VATICANO : oggi nuova udienza del processo che si annuncia lampo. Trovate tra 40 e 55 immagini incriminate(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:48:00 GMT)

Vaticano - monsignor Capella condannato a 5 anni per pedopornografia : Foto intime e commenti imbarazzanti in chat. Tribunale chiedeva punizione esemplare. Il consigliere della nunziatura apostolica: "Gli errori che ho fatto sono evidenti, desidero riabilitarmi"

Il Tribunale Vaticano ha condannato monsignor Carlo Alberto Capella a cinque anni di carcere per detenzione e trasmissione di materiale pedopornografico : Il Tribunale Vaticano ha condannato il sacerdote italiano Carlo Alberto Capella a cinque anni di carcere e cinquemila euro di multa per detenzione, cessione e trasmissione di materiale pedopornografico. Capella era stato arrestato ad aprile: lavorava per il servizio diplomatico del Vaticano The post Il Tribunale Vaticano ha condannato monsignor Carlo Alberto Capella a cinque anni di carcere per detenzione e trasmissione di materiale ...