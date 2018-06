Var non utilizzato e provocazioni kosovare | la Serbia fa ricorso alla Fifa

Meteo - l’estate non vuole arriVare : ancora temporali. E calano le temperature : Comincia col piede sbagliato l'estate 2018. Le precipitazioni si sono già abbattute su Regioni adriatiche dalla Romagna all'Abruzzo con violenti nubifragi, allagamenti e alberi abbattuti. L’instabilità atmosferica si accentuerà domenica anche all’estremo Sud e nelle Isole. temperature in calo per freschi venti settentrionali.Continua a leggere

Mondiali 2018 Russia - Neymar spiega le lacrime : 'Non tutti sanno cosa ho passato per arriVare qui' : Al fischio finale di Brasile-Costarica c'è un'immagine che ha fatto il giro del mondo tra l'esultanza della Selaçao e la delusione dei ragazzi di Ramirez. È la presenza di un calciatore in mezzo al campo, da solo, distrutto a terra in un pianto continuo. È Neymar, colmo di ...

La Grecia non è più commissariata. SalVarla è costato più del Pil del Portogallo : A quanto corrisponde il bailout della Grecia Alla fine, il valore dei tre bailout della Grecia toccherà i 310 miliardi di euro: un valore più alto dell'intera economia di Hong Kong. E non solo. E' la ...

Carolyn Smith : "La Brigliadori? Non vorrei troVarmela di fronte. Offende i medici e chi lotta contro i tumori" : "Eleonora Brigliadori? Le auguro di non trovarmela di fronte". Carolyn Smith, in un'intervista al Corriere della sera, ha commentato l'esclusione della conduttrice dal game show Pechino Express. A motivare la scelta del programma, sono state le parole rivolte alla collega Nadia Toffa, malata di cancro. "Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità ...

Migranti - Congresso Usa non Vara leggi : ANSA, - WASHINGTON, 21 GIU - E' caos sulla gestione dei Migranti negli Stati Uniti, nonostante il decreto firmato dal presidente Donald Trump, e resta incerto destino degli oltre 2.300 bambini ...

Mondiali - il Ct del Brasile sulla Var : “non vogliamo favori” : “Qualsiasi commento facessi oggi sulla Var, potrebbe essere interpretato come richiesta di un trattamento particolare nella partita di domani. Invece non abbiamo bisogno di favori, e non voglio alcun privilegio. Tanto ho già manifestato chiaramente cosa penso su questo argomento”. Così il ct del Brasile Tite risponde a chi gli chiede del ‘video assistant referee’ e le polemiche ci sono state date dopo il gol convalidato ...

Ciclismo - Gianni Moscon assolto! Non ha fatto cadere Reichenbach alla Tre Valli Varesine : Sospiro di sollievo per Gianni Moscon che è stato assolto dalla Commissione Disciplinare della Uci. Non ci sono infatti prove che il ciclista abbia tenuto un comportamento scorretto o che abbia fatto cadere volontariamente Sebastian Reichenbach durante la Tre Valli Varesine dello scorso anno. Le accuse del corridore svizzero, che in quella circostanza aveva riportato la frattura di gomito e anca, risultano infondate e l’atleta italiano può ...

Water Wall - ecco come conserVare i cibi in Africa - dove non c'è energia elettrica. Vincitrici del progetto due architetti italiani Ambra ... : In un mondo in cui un terzo del cibo prodotto viene gettato nella spazzatura, è necessario pensare come lo spreco alimentare e la fame siano facce della stessa medaglia, entrambe responsabili ...

Filippo Vannoni : "Feci il nome di Lotti per caVarmi di impaccio" : "So solo che volevo uscire di lì. Per questo feci il nome di Lotti per cavarmi di impaccio". Così Filippo Vannoni, ex consigliere economico di Palazzo Chigi, ha raccontato perché davanti ai pm napoletani chiamò in causa l'allora ministro dello Sport come fonte della notizia che c'erano delle intercettazioni sui vertici di Consip nell'audizione a cui fu sottoposto il 21 dicembre del 2016 alla come persona informata sui ...

Bonus 500 euro ai 18enni - il Pd contro il nuovo ministro che non vuole rinnoVarlo. Ma la falla è nella legge di Renzi : Il Pd attacca il nuovo ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, contrario al rinnovo del Bonus da 500 euro per i neodiciottenni introdotto dal governo Renzi. Ma il Consiglio di Stato, in un parere depositato venerdì scorso, ha evidenziato che di fatto è stato il precedente esecutivo a sancirne la fine. Perché manca una norma di rango primario che giustifichi l’estensione del beneficio a chi diventa maggiorenne nel 2018 e 2019 e il ...

Migranti - Salvini : non tocca solo a noi salVarli : Roma, 18 giu. , askanews, 'La pacchia è finita davvero'. Lo dice il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un colloquio al Giornale: 'Marina militare e Guardia costiera ...

Mancini : “all’inizio non ero positivo ma Var ha risolto tanti problemi” : “All’inizio non ero molto positivo sul Var ma credo abbia migliorato, sono stati risolti tanti problemi”. E’ il giudizio sull’introduzione della video assistant referee del ct dell’Italia, Roberto Mancini, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. (AdnKronos) L'articolo Mancini: “all’inizio non ero positivo ma var ha risolto tanti problemi” sembra essere il primo su ...