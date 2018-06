Vandali contro la Madonnina della chiesa dei frati

Napoli - atti Vandalici contro il monumento in ricordo di Pino Daniele : Dei vandali hanno distrutto l"installazione in memoria di Pino Daniele, a Napoli.Il monumento in onore del cantante blues si trovava ai Quartieri Spagnoli, tra Vico Due Porte e Toledo, a un tiro di schioppo dalla fermata della metropolitana. Nella notte, qualcuno ha avuto la "bella" pensata di abbattere l"opera in polistirolo - raffigurante Daniele e la sua chitarra - lasciandola per terra, distrutta. Senza alcun rispetto verso un'icona della ...

Ancora Vandali in azione a Foggia - lancio di sassi contro mezzo Ataf in via Alfieri : Approfondimenti Shock in pieno centro: teppisti Foggiani lanciano sassi contro i mezzi Ataf 22 febbraio 2018 Lanciano sassi contro un autobus in corsa: è l'ennesimo atto vandalico in città 21 marzo ...

Atti Vandalici contro la campagna pro-life : ... come le espressioni usate facciano riferimento semplicemente e volutamente a dati razionali e incontrovertibili, evidenziati dalla tecnologia e formulate dalla scienza medica. Colpisce quindi ancor ...

Vandalismo contro monumento vittime via Fani - denunciato un uomo - : Il presunto autore è un romano di 47 anni incensurato che non risulterebbe avere collegamenti con ambienti eversivi. Nella sua abitazione sono stati trovati i vestiti e la bomboletta di vernice spray ...

Vandalismo contro monumento vittime via Fani - denunciato un uomo : Vandalismo contro monumento vittime via Fani, denunciato un uomo Il presunto autore è un romano di 47 anni incensurato che non risulterebbe avere collegamenti con ambienti eversivi. Nella sua abitazione sono stati trovati i vestiti e la bomboletta di vernice spray utilizzati in occasione del raid Parole ...

Ancora Vandali contro sede FI Campi : A chi forse è in cerca del suo quartod'ora di celebrità ricordiamo che la politica non è un talentshow e consigliamo di percorrere altre strade', dice ilcoordinatore regionale di Forza Italia in ...

Ennesimo atto di Vandalismo contro un'ambulanza a Napoli. "Qui è come Raqqa" : "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa". È evidentemente provocatoria, ma neanche troppo, la presa di posizione di Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, dopo l'episodio di violenza che ha coinvolto un equipaggio del 118 della Croce Rossa italiana.Con un paletto di ferro un uomo ha rotto il vetro di un'ambulanza mentre il mezzo stava trasportando in codice ...

Goliardi - Vandali contro le auto. Stasera l'Operetta finale : Alcuni vandali la notte scorsa hanno preso di mira le macchine dei Goliardi senesi che da mercoledì stanno celebrando i tradizionali giorni di festa. Ignoti hanno squarciato le gomme di una ...

Vandali contro Invalsi in liceo Firenze : ANSA, - Firenze, 07 MAG - Blitz Vandalico contro le prove Invalsi al liceo Machiavelli Capponi di Firenze. Questa mattina alcune aule sono state trovate a soqquadro, con cestini della spazzatura ...

Vandalismo a Magione : controllo di vicinato e videosorveglianza per contrastare il fenomeno : ... deve scontare 6 mesi Magione, nuovi progetti per San Savino: ristrutturazione della ex-scuola elementare, nuova tabellonistica e percorsi ciclabili ← A Foligno si respira già aria di Scienza e ...

Atto Vandalico contro la Kyenge - parla il marito : “Poteva stare zitta. Il Pd? È bollito” : Ceciel Kyenge, europarlamentare del Pd, vittima di un Atto vandalico nella sua casa di Modena, aveva parlato di episodio xenofobo. Suo marito in radio ha commentato l'accaduto: "Cecile poteva contare fino a cinque prima di parlare, a volte meglio stare zitti". E non risparmia una stoccata al partito di sua moglie: "Il Pd è morto, è bollito. E ho votato Lega al Senato e M5s alla Camera".Continua a leggere

Vandali contro Cécile Kyenge - confessa il vicino : “Il marito non raccoglieva le feci del cane” : Vandali contro Cécile Kyenge, confessa il vicino: “Il marito non raccoglieva le feci del cane” Il muro dell’abitazione dell’ex ministro era stato trovato imbrattato di escrementi: non si è trattato però di xenofobia, ma di una lite tra vicini Continua a leggere

"Vandali contro casa Kyenge" - poi confessa il vicino : "Ripicca per il marito che non raccoglie le feci del cane" : È stato per qualche ora un caso politico, poi tutto si è risolto. Nessun raid razzista contro l'abitazione...