Vaccini | nuovo botta e risposta tra Burioni e il Codacons

Perché si sta parlando " di nuovo " di Vaccini : La politica "non fa" scienza, la scienza la fanno gli scienziati. La politica decide quale strumento vuole utilizzare, se vuole utilizzare l'obbligatorietà e in quale misura. Grillo è è laureata in ...

Vaccini : il nuovo Ministro della Salute sommerso di appelli su Facebook - “cancelli l’obbligo” : “Confidiamo in un Ministero del buon senso, in un Ministero senza obblighi e in un Ministero senza ingiustizie, esclusioni, ghettizzazioni di bambini sani. TUTTI i bambini hanno diritto a frequentare gli asili“, “Ministro, contiamo su di lei, abolisca la 119 entro settembre“, “Cancelli lo scempio della 119 e la discriminazione dei nostri figli!“: la bacheca Facebook del neoMinistro della Salute Giulia Grillo, ...

Vaccini - Burioni : buon lavoro al nuovo Ministro Giulia Grillo : “La scienza non è democratica, ma il nostro Paese – fortunatamente – sì. Abbiamo finalmente un nuovo governo e un nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo, alla quale auguro buon lavoro“, lo scrive su Facebook Roberto Burioni, il virologo noto per la sua battaglia a favore dei Vaccini. L'articolo Vaccini, Burioni: buon lavoro al nuovo Ministro Giulia Grillo sembra essere il primo su Meteo Web.

Chi è Giulia Grillo - il nuovo Ministro della Salute pro-Vaccini ma contro l’obbligatorietà : Giulia Grillo è il nuovo Ministro della Salute. Alle 16 di oggi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi 18 Ministri giureranno al Quirinale dando l’avvio ufficiale al 65° esecutivo della Repubblica. Quarantatre anni, nata a Catania, è laureata in medicina e chirurgia e ha conseguito il diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni nel 2003. Inizia la sua attività politica Sicilia del 13-14 aprile 2008 ...

