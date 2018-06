Vaccini | gli infettivologi | “Abolire l’obbligo sarebbe da irresponsabili”

Vaccini - gli Immunologi : “E’ follia definirli inutili - Salvini è stato mal consigliato” : “Ritengo che le dichiarazioni del ministro Salvini sui Vaccini siano assolutamente incomprensibili e fuorvianti. Prima di tutto bisogna chiarire che i Vaccini obbligatori introdotti per legge nel 2017 sono due (cioè l’esavalente e quello contro morbillo, parotite, rosolia e varicella), se pur multicomponenti, e non dieci. Definire, poi, i Vaccini dannosi e pericolosi parlando senza alcuna evidenza scientifica è una follia. Come è una ...

"Ministro Salvini - i Vaccini proteggono lei - i suoi figli e i suoi elettori. La sua è una bugia pericolosissima" : "Ministro Salvini, quella che ha detto è una bugia, una bugia pericolossisima". È immediata la reazione di Roberto Burioni, noto virologo, acclamato dalla rete. Con un post il dottore risponde all'invettiva del Ministro del Lavoro in cui definisce "inutili e dannosi almeno 10 dei vaccini obbligatori"."No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi vaccini che vengono usati con identici ...

Vaccini : Sanofi Pasteur premia Fimp per migliore campagna informazione : ... - E' "BFree", iniziativa della Federazione italiana medici pediatri , Fimp, , la migliore campagna di comunicazione sviluppata da operatori di sanità pubblica, università, centri di ricerca, mondo ...

Sanofi Pasteur premia Fimp per migliore campagna Vaccini : E' "BFree" , iniziativa della Federazione italiana medici pediatri , Fimp, , la migliore campagna di comunicazione sviluppata da operatori di sanità pubblica, università, centri di ricerca, mondo dell'associazionismo, società scientifiche, Asl e distretti sanitari sul tema dei vaccini . A decretarne la vittoria la giuria di ' PerchéSì ' il primo contest sulla corretta ed efficace ...

Vaccini - tanti tipi di meningite : ecco gli ‘scudi’ su misura : La meningite è “una malattia infettiva grave e ci sono tanti casi in Italia, alcune migliaia l’anno, una parte consistente di origine batterica. Questi hanno una mortalità del 10% ed esiti permanenti nel 20-30% dei casi. Purtroppo, anche se per le meningiti batteriche esistono terapie antibiotiche, ci sono casi che vanno incontro al decesso perché l’evoluzione della malattia è molto rapida. In futuro sarebbe bello avere un ...

Vaccini preventivi contro i tumori e la resistenza batterica agli antibiotici : "Stiamo lavorando per sviluppare Vaccini in grado di rispondere alla resistenza batterica agli antibiotici. Inoltre sono in corso studi importanti, a livello internazionale, per capire come si può ...

Vaccini - l’esperto : “Sbagliata comunicazione alle nuove generazioni” : “Dopo la crisi mondiale provocata dallo studio che legava Vaccini e autismo”, poi ritirato dalla pubblicazione, “abbiamo sbagliato a comunicare. Forse per questo ora ci sono tanti ‘no vax'”. Ad ammettere l’errore della comunità scientifica il ‘padre’ di moltissimi Vaccini, Rino Rappuoli, Chief Scientist & Head of External RD di Gsk Vaccine, oggi a Roma a un incontro organizzato da ...

Vaccini per rispondere a resistenza batterica agli antibiotici e prevenire i tumori. Così la ricerca studia le soluzioni : Tumori alla prostata e al seno, resistenza batterica agli antibiotici, ma anche Alzheimer e malaria. Lo studio per sviluppare i Vaccini prosegue e potrebbe portare a risultati importanti nei prossimi 15 anni con “orizzonti che nemmeno immaginiamo”. “Stiamo lavorando per sviluppare Vaccini in grado di rispondere alla resistenza batterica agli antibiotici. Inoltre sono in corso studi importanti, a livello internazionale, per ...

Vaccini - esperto mondiale Rappuoli : sbagliata la comunicazione : Roma, 14 giu. , askanews, I Vaccini hanno rappresentato, e ancor più rappresenteranno grazie alla velocità impressa alla ricerca e all'innovazione tecnologica, 'l'intervendo medico con l'impatto più ...

Vaccini : negli Usa aumentano le ‘esenzioni non mediche’ - l’arma dei no vax : aumentano i ‘no’ alle vaccinazioni infantili dovute a motivi non medici in alcune aree degli Stati Uniti, e con essi il rischio di epidemie prevenibili, sostengono Peter Hotez, Melissa Nolan, Jackie Nolan e Ashish Damania, esperti della National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine e del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, in un articolo su ‘Plos Medicine’. Diciotto Stati ...

Vaccini : ‘alleanza’ pediatri famiglia e Asl Napoli 3 Sud : La sanita’ pubblica e i pediatri di libera scelta della sezione partenopea della Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP) si uniscono per informare le famiglie sui Vaccini – sulla base dei dati scientifici e dando rassicurazioni contro le fake news – e per offrire attivamente ai bambini piu’ piccoli alcune vaccinazioni. Questa “alleanza” a favore della prevenzione e della salute dei neonati prende il via ...

Vaccini - Bonaccini : “Togliere l’obbligo? Pronti a confrontarci con il ministro della Salute” : “La ministra alla Salute Giulia Grillo dice che è a favore dei Vaccini ma contro l’obbligo. Se sei d’accordo che le vaccinazioni siano importanti, cioè che rispondono a un bisogno e contemporaneamente dici che sei contro l’obbligo, non rispondi sul perché, negli ultimi 10 anni, le vaccinazioni erano in costante calo e sono aumentate malattie scomparse dall’agenda, è evidente che racconti solo una parte del ...

Dagli Ogm ai Vaccini - quando la scienza va in tribunale : E quindi? La "Verità" la stabilisce la scienza, mentre i giudici si limitano a dirimere unacontroversia, e possono farlo a volte bene, quando, per esempio, alla base della decisione, pongono ...