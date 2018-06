Usa | bimba di 3 anni salva la madre svenuta in strada

Nola choc. Ventenne abUsa di una bimba di 3 anni : Orrore a Nola (Napoli) dove i Carabinieri hanno scoperto un caso di abusi su una bimba di tre anni. Arrestato

AbUsa di bimba di 4 anni - arrestato vicino di casa 67enne : Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 4 anni. Questa è la pesante accusa per la quale è stato arrestato un pensionato 67enne dell'Appennino reggiano, vicino di casa della piccola. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che hanno trovato riscontri alla denuncia, nelle scorse settimane la piccola vittima si trovava nel cortile intenta a giocare quando sarebbe stata avvicinata dall'uomo.

Mogliano - bimba di 3 anni cade dal terrazzo : arrestata la mamma/ AccUsata di tentato omicidio - ai domiciliari : Mogliano, bimba di 3 anni cade dal terrazzo: arrestata la mamma 40enne per tentato omicidio. A sua detta, sarebbero state delle "voci" a spingerla a compiere il gesto.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 17:36:00 GMT)

Pisa - lascia la figlia di 1 anno chiUsa in auto : la bimba muore : Una bambina di un anno è morta oggi dopo che il padre l’aveva lasciata chiusa in auto nel parcheggio dello stabilimento dove lavora, nel Pisano. Sul posto stanno operando polizia e carabinieri, insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 16 ma quando sono arrivati i soccorritori la bambina era già morta. L'articolo Pisa, lascia la figlia di 1 anno chiusa in auto: la bimba muore sembra essere ...

Migranti in fuga - bimba Usata come scudo : 23.38 Una bambina di 2 anni è morta su un furgone con a bordo 30 Migranti (26 adulti e 3 minori, tutti curdi) inseguito dalla polizia in Belgio. Gli agenti hanno rincorso il veicolo per un'ora, dall'autostrada della città di Namur,e hanno sparato per tentare di fermare il pulmino, che dopo una lunga corsa si è schiantato con un altro mezzo vicino a Mons. La piccola sarebbe stata esposta fuori dal finestrino per tenere la polizia a distanza. ...

Bimba albina di 5 anni rapita e decapita : la sua testa Usata per un “rituale magico” : Lo scempio è avvenuto in Mali. La piccola è stata rapita sotto gli occhi della madre. Vittime delle credenze popolari, le persone affette da albinismo in Africa vengono mutilate e a volte uccise per creare amuleti e pozioni portafortuna.Continua a leggere

