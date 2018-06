Uomo in pericolo vita | volo dell’Aeronautica da Reggio Calabria a Udine 

Lumache pericolose sono arrivate in Europa - ecco perchè possono essere pericolose anche per l'Uomo : Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità , OMS, in tutto il mondo, circa 2,5 milioni di persone sono affette da un'infezione da Fasciola epatica, il grande infarto del fegato. Il parassita, ...

Donna indonesiana ingoiata da un pitone/ Due esemplari anche a Roma : ma non è sempre un pericolo per l’Uomo : Donna indonesiana ingoiata da un pitone, due esemplari rivenuti anche a Roma: ma non è sempre un pericolo per l’uomo. Il famoso rettile ruba la scena in queste ore(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:38:00 GMT)

Doppio incidente - Uomo e donna fuori strada : gente al volante pericolo costante Video : 2 Doppio incidente il 18 maggio, rispettivamente sulla strada Statale 7 tra Brindisi e Taranto e sulla provinciale tra Ostuni e Torre Pozzelle. In entrambi i casi le auto sono uscite di strada ma i conducenti non hanno riportato ferite. Il primo incidente [Video]si è verificato in mattinata: l'anziano alla guida ha perso il controllo del veicolo per cause ancora sconosciute e l'auto si è schiantata sul guard rail, riportando danni ...

Doppio incidente - Uomo e donna fuori strada : gente al volante pericolo costante : Doppio incidente il 18 maggio, rispettivamente sulla strada Statale 7 tra Brindisi e Taranto e sulla provinciale tra Ostuni e Torre Pozzelle. In entrambi i casi le auto sono uscite di strada ma i conducenti non hanno riportato ferite. Il primo incidente si è verificato in mattinata: l'anziano alla guida ha perso il controllo del veicolo per cause ancora sconosciute e l'auto si è schiantata sul guard rail, riportando danni ingenti. L'uomo è però ...

Armato e pericoloso e la caccia all'Uomo in Calabria continua : Francesco Olivieri avrebbe ucciso per una vendetta che potrebbe ancora non essere conclusa. Centinaia gli uomini delle forze dell'ordine impegnati -

Terni : Uomo in pericolo di vita per un ragno violino Video : Un fatto davvero sconcertante quello che è accaduto ad un uomo residente in provincia di Terni, il quale è stato #morso da un #ragno violino, ovvero una specie davvero letale. Sfortunatamente i sintomi del morso di questo animale non si percepiscono all'istante, ma dopo alcune ore dall'accaduto. Ovviamente la notizia si è diffusa a macchia d'olio dal momento che le conseguenze riportate dall'uomo di 59 anni sono state parecchio brutte. La vita ...

Sanremo - detenuto evade dall’ospedale. Aperta la caccia all’Uomo. Polizia : “E’ molto pericoloso” : Da questa mattina all'alba a Sanremo è scattata una vera e propria caccia all'uomo dopo che un detenuto, accompagnato all'ospedale della città, è riuscito ad...Continua a leggere