UN' ESTATE A FIRENZE | RAI 1 Brett Dalton protagonista | tutte le curiosità oggi | 23

Un' ESTATE a Firenze/ Su Rai 1 il film di Evan Oppenheimer (oggi - 23 giugno 2018) : Un'estate a Firenze , nel pomeriggio su Rai 1 alle 17.15 va in onda il film di Evan Oppenheimer con un cast di attori semisconosciuti come Brett Dalton e Stana Katic.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 06:35:00 GMT)

Pitti Uomo : a Firenze la moda maschile per l'ESTATE 2019 : In un momento delicato per l'economia e per la politica italiane, l'apertura dell'edizione n.94 di Pitti Immagine Uomo arriva a portare una ventata d'ottimismo, o meglio, di volontà di operare un cambiamento reale che non si ...