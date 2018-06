Un ritorno alla Agroecologia | per la FAO occorre qualità e maggiore ecocompatibilità

Tra corruzione e burocrazia : dalla cultura del sospetto al ritorno della buona fede : Ieri la Guardia di Finanza, in occasione del 224 anniversario della fondazione del corpo, ha curato il report annuale delle molteplici furbizie criminali che deteriorano il pubblico erario. Le cifre snocciolate dal Comandante Generale della GdF non hanno riguardato solo la "classica" evasione fiscale, tradizionale campo di intervento delle Fiamme Gialle, ma anche altre forme di infedeltà più o meno articolate che vanno dalle false ...

La musica dei Subsonica alla Festa di San Giovanni a Torino per del ritorno con il nuovo album : La musica dei Subsonica alla Festa di San Giovanni a Torino animerà i 200 droni guidati da un pilota remoto, con i quali si andranno a celebrare i festeggiamenti in programma per i prossimi giorni. Lo show, già definito unico, darà spazio a oltre 4 miliardi di combinazioni possibili, arricchite dalla musica della band torinese che conferirà un tocco di particolarità in più a quanto si è pensato per la Festa di San Giovanni. Tanti i brani del ...

Irama e il ritorno alla Warner : "Ho un team giusto che mi vuole bene" : Il ritorno di Irama alla Warner ha sollevato un po' di polemiche e molti dubbi su come siano andate realmente le cose, il cantante si è presentato ad Amici di Maria De Filippi chiedendo un banco e dichiarando di aver concluso il contratto con la casa discografica, perché aveva voglia di riscattarsi dopo un periodo in cui non si è sentito valorizzato, non ha avvertito fiducia nei suoi confronti da parte di chi avrebbe dovuto produrlo. Abbiamo ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Nicolai/Lupo - il ritorno : oggi debutto alla portata sulla sabbia ceca : Sono passati 104 giorni dall’ultima ufficiale di Paolo Nicolai e Daniele Lupo e oggi l’attesa è finita per rivedere in campo i vince campioni olimpici di Rio. La coppia numero uno del movimento italiano, fermata da un infortunio alla caviglia occorso a Daniele Lupo dopo la prestazione non all’altezza delle attese a Doha, torna in campo sulla sabbia di Ostrava in un 4 Stelle che fa da antipasto a tutti i grandi appuntamenti ...

Pallapugno. Via alla quarta di ritorno della Serie A Trofeo Araldica e tutte le partite in programma nel fine settimana : Serie A Trofeo Araldica - quarta ritorno Torronalba Canalese-958 Santero Santo Stefano Belbo 11-5 Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Bioecoshop Bubbio 11-6 Sabato 16 giugno ore 21 a Spigno Monferrato: ...

Playoff Serie B - il Palermo ad un passo dalla promozione : rimonta da sogno contro il Frosinone - al ritorno basta non perdere [FOTO e VIDEO] : 1/19 Davide Anastasi/LaPresse Anastas ...

Il ritorno de «La rivincita delle bionde» : vestiamo alla Elle Woods : Era il 2001 quando una biondissima Reese Witherspoon interpretava Elle Woods nel film Legally Blonde – La rivincita dElle bionde, l’aspirante avvocato sempre vestita di rosa che ha portato un po’ di scompiglio e una ventata di leggerezza tra gli austeri corridoi dell’Università di Harvard. Senza abbandonare il suo fare da pin-up e le sue impeccabili conoscenze nel campo di moda e bEllezza dimostra ai suoi colleghi (e ...

Matteo Salvini - sì alla naja : torna la leva obbligatoria?/ “Favorevole al ritorno del servizio militare - ma.." : Matteo Salvini, sì alla naja: torna la leva obbligatoria? “Favorevole al ritorno del servizio militare, ma...". Il vice presidente del consiglio si è intrattenuto con alcuni giornalisti(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:36:00 GMT)

Il maltempo torna sull’Italia : 63% di pioggia in più a maggio - allarme per il ritorno della grandine : Il maltempo torna sull’Italia dopo il 63% di pioggia in piu’ rispetto alla media caduta a maggio che ha colpito a macchia di leopardo nelle campagne con temporali e grandine le coltivazioni e provocato ristagni idrici che hanno impedito le semine. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti di una primavera anomala che ha provocato nei campi danni vicini al mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac ...

Scherma - Arianna Errigo : “A Mondiali ed Europei solo col fioretto - speravo meglio dalla sciabola. ritorno Di Francisca? Sono contenta!” : Arianna Errigo sarà la grande assente dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma che si disputeranno nel weekend a Milano. La monzese ha compiuto 30 anni ieri e si è concessa qualche giorno di riposo per ricaricare le pile in vista degli imminenti Europei, in programma a Novi Sad dal 16 al 21 giugno. L’azzurra ora si destreggia tra fioretto e sciabola con l’obiettivo di salire sul podio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con entrambe le ...

"Sono io la donna che ha sconfitto il cancro grazie alle cellule immunitarie 'istruite'. Così ritorno alla vita" : Le metastasi del suo cancro al seno si erano ormai diffuse in tutto il corpo, tante che i medici le avevano dato pochi mesi di vita. Ma lei non si è arresa, ed è riuscita a sconfiggere la malattia. È la storia della 52enne Judy Perkins, raccontata dal Daily Mail, che grazie a un rivoluzionario trattamento immunoterapico da due anni risulta completamente guarita.Dopo 7 tipi di chemioterapia sperimentati senza successo, a ...