Un nuovo album di Al Bano con Fabio Rovazzi prima dell’addio | “Insieme al concerto di

OM incontra Mecna per Blue Karaoke - il nuovo album tra un piano B e un auspicio per il futuro : “Spero che la mia musica duri nel tempo” : OM-OptiMagazine incontra Mecna per Blue Karaoke, il nuovo album disponibile da venerdì 22 giugno in tutti i negozi di dischi e digital store, oltre che sulle piattaforme streaming. Blue Karaoke è il quarto album in studio del rapper italiano, in uscita oggi 22 giugno e anticipato nei mesi scorsi dai singoli Pratica e Tu ed io. Il cantautore foggiano descrive il titolo dell'album come una necessità di esprimere la propria musica "Blue", che in ...

Achille Lauro e Boss Doms ci hanno raccontato il nuovo album "Pour L'Amour"

Video di Paul McCartney al Carpool Karaoke con i classici dei Beatles prima del nuovo album : Paul McCartney al Carpool Karaoke ci fa fare un salto temporale molto piacevole con la grande musica dei Beatles. L'artista britannico è stato ospite dell'ultima puntata del The Late Show with James Corden, con la durata canonica di 20 minuti. Questa volta, è stato l'ex Beatles a montare sull'insolita auto guidata da Corden per portare musica ma anche momenti di divertimento. Il trattamento non è stato speciale, tanto che James Corden ...

Meghan Trainor : il nuovo album "Treat Myself" uscirà ad agosto : Rappresenta tutto ciò che vale la pena per me e sono contenta di poter regalare al mondo un album felice". Non vediamo l'ora di ascoltarlo! ph: ufficio stampa Sony Music

Ariana Grande - nel nuovo album c'è una canzone che si chiama come il suo fidanzato Pete

Mina ritorna con “Troppe note” il nuovo singolo tratto dall’album “Maeba” : Mina ritorna con“Troppe note”, nuovo singolo estratto dall’album di inediti di “Maeba”, prodotto da Massimiliano Pani. Franco Serafini – che quest’anno festeggia i 33 anni di collaborazione continuativa con Mina: ha debuttato nel 1985 firmando “Nei miei occhi” in “Finalmente ho conosciuto il Conte Dracula” – è autore di “Troppe note”, insieme a una giovane esordiente: sua figlia Viola, che ha scritto un testo disinvolto e colloquiale, ...

Musica - Rosàlia De Souza al Caserta Jazz Festival per presentare il suo nuovo album - : Rosàlia De Souza è l'interprete brasiliana di bossa nova più famosa al mondo tra quelle operanti al di fuori dei confini nazionali: una diva amatissima in ogni dove grazie ai numerosi concerti, alla ...

La musica dei Subsonica alla Festa di San Giovanni a Torino per del ritorno con il nuovo album : La musica dei Subsonica alla Festa di San Giovanni a Torino animerà i 200 droni guidati da un pilota remoto, con i quali si andranno a celebrare i festeggiamenti in programma per i prossimi giorni. Lo show, già definito unico, darà spazio a oltre 4 miliardi di combinazioni possibili, arricchite dalla musica della band torinese che conferirà un tocco di particolarità in più a quanto si è pensato per la Festa di San Giovanni. Tanti i brani del ...

Gazebo : «E ora celebro l'Italian disco che ha conquistato il mondi». nuovo album con le hit anni Ottanta rivisitate : Una canzone che vende milioni di copie e fa il giro del mondo. È la storia di I like Chopin , hit senza tempo del 1983, cantata da Gazebo, al secolo Paul Mazzolini, che ha fatto ballare una ...

Egypt Station - nuovo album di McCartney : ROMA, 20 GIU - Egypt Station è il titolo del nuovo album di Paul McCartney, che riprende il nome da uno dei dipinti dell'artista, riportato anche sulla cover. Dopo il successo del precedente New, che ...

Alessandra Amoroso in vacanza con Stefano Settepani prima del nuovo album (foto) : Alessandra Amoroso in vacanza con Stefano Settepani anticipa l'uscita del nuovo album con un po' di meritato relax sulla spiaggia in compagnia del suo fidanzato. I due sono stati paparazzati a Ostia da Chi, che ha pubblicato alcune immagini della coppia intenta a trascorrere qualche ora al mare in un momento libero da impegni lavorativi. L'amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani dura in maniera stabile da ormai due anni, tanto ...

Sweetener - in pre-order il nuovo album di Ariana Grande : Indietro 20 giugno 2018 2018-06-20T15:10:41+00:00 ROMA – Sarà disponibile dal 17 agosto Sweetener, il nuovo album di Ariana Grande. Quindici tracce anticipate dai singoli No tears left to cry e The light is coming featuring Nicki Minaj. La cantante, prossima al matrimonio con il comico Pete Davidson, ha pubblicato sui suoi social la copertina del […] L'articolo Sweetener, in pre-order il nuovo album di Ariana Grande proviene da NewsGo.

Alessandra Amoroso - estate d’amore in vista del nuovo album : Una passeggiata sulla spiaggia di Ostia per Alessandra Amoroso in compagnia del fidanzato Stefano Settepani, al quale è legata da due anni, e al cagnolino Pablo dopo le fatiche di Amici. La cantante, dopo essere stata membro della commissione esterna dell’ultima edizione del talent show vinta da Irama (QUI chi è), come testimonia il settimanale Chi in edicola mercoledì 20 giugno, si concede una giornata di completo relax in vista di ...