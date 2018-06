Un atelier ai Tropici | i libri per il weekend

vanityfair

(Di sabato 23 giugno 2018) Nel 1891, Paul Gauguin si imbarcò per Tahiti alla ricerca di un altro mondo. L’anno prima Joseph Conrad aveva intrapreso la risalita del fiume Congo che ispirò il suo Cuore di tenebra. Entrambi i viaggi li portarono più vicini al punto di partenza di quanto avrebbero voluto. Conrad capì che la violenza non abita nelle regioni più inviolate della Terra, ma ha le radici direttamente nel cuore dell’uomo. Gauguin, all’eterna ricerca dell’alterità, si spinse sempre più lontano (a un certo punto non gli bastò più la Polinesia: si spostò ancora più a est, alle isole Marchesi dove morì) per concludere che «l’assoluto si trova sulla superficie della tela, non nella realtà». Ho ripassato la storia del pittore francese leggendo il bel graphic novel Gauguin – L’altro mondo di Fabrizio Dori, autore talentuoso. I primi anni difficili, la povertà, il vuoto ...