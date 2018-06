Un Asilo nelle Periferie | la lezione di Giuseppe Terragni

15 proposte approvate. Oltre 250 richiedenti Asilo nelle prossime settimane svolgeranno in forma gratuita servizi di pubblica utilità. : ... all'assessore Filippo Spanu e al sindaco di Cagliari Massimo Zedda, aprirà sabato 23 giugno, alle 10, l'intensa due giorni di dibattiti, proiezioni di film e documentari, spettacoli. Scarica l'...

“MANGIA COME UN ANIMALE!” - ARRESTATE DUE MAESTRE D'Asilo A PARMA/ Codacons : “Servono telecamere nelle scuole” : PARMA, ARRESTATE due MAESTRE dell’asilo, violenza e maltrattamenti sui bambini: “MANGIA COME un ANIMALE!”. Due insegnanti sono state fermate nelle scorse ore a Colorno(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:32:00 GMT)