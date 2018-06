Uil : Furlan - congratulazioni a Barbagallo per rielezione : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “congratulazioni a Carmelo Barbagallo rieletto oggi Segretario generale della Uil. Sono certa che continueremo a collaborare in maniera unitaria per cambiare il mondo del lavoro nel segno della equità, della giustizia sociale e della solidarietà”. Lo scrive su twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando la rielezione di Carmelo Barbagallo alla Uil. L'articolo Uil: Furlan, ...