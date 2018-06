Ue : Mattarella ricorda Modigliani - euro compatibile con piena occupazione : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Non è vero che l’obiettivo della piena occupazione affrontato come priorità assoluta avrebbe come conseguenza quella di mettere in soffitta il trattato di Maastricht e la moneta unica. Sono in grado di dimostrare che esiste un modo per rendere la moneta unica compatibile con la piena occupazione”. Parole di Franco Modigliani, citate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un ...

Mattarella ricorda Saragat : "Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso con un sentito intervento la cerimonia in ricordo di Giuseppe Saragat che si è tenuta oggi a Palazzo Madama nel giorno del 30esimo anniversario dalla scomparsa del quinto Presidente della Repubblica Italiana.Mattarella ha ricordato Saragat e i suoi principi - "ha fatto della fedeltà alla difesa dei principi di libertà, democrazia, giustizia sociale, la consegna della sua vita" - ...

Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - Repubblica abbia volto umano (2) : (AdnKronos) – “Accanto a una forte aspirazione all’unità delle forze dedite alla causa dei lavoratori, il leader torinese -ha ricordato ancora Mattarella- maturerà la convinzione che democrazia e progresso sociale sono inscindibili, così come inscindibili sono, entrambi, dalle libertà”. Il Capo dello Stato, ha quindi citato brani tratti da ‘l’Humanisme marxiste’, dove Saragat ricorda che ‘la ...

Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - frontiere segni convenzionali non diaframmi : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Giuseppe Saragat, “nel febbraio del 1967, Presidente della Repubblica, ricevendo i rappresentanti dell’Associazione dei giuliani e dalmati, così si espresse. ‘E’ necessario che esista in noi -affinché noi possiamo trarne alimento di speranza nella costruzione dell’avvenire’ la ferma fede che un giorno, quando l’Europa si farà e i popoli si riconosceranno nella pace e ...

Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - democrazia non solo governo maggioranza : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – “‘La terza funzione del Capo dello Stato è ‘per il presidente Saragat’ quella di difendere validamente la Costituzione e la democrazia. La democrazia ‘ammonisce’ non è soltanto il governo della maggioranza ma anche il rispetto profondo per le minoranze. Il Capo dello Stato deve tutelare il diritto della maggioranza a governare il Paese e il diritto della minoranza di ...

Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - Repubblica abbia volto umano : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – La Repubblica deve avere un volto umano e una democrazia esiste solo dove i rapporti sono umani, altrimenti non è che la maschera di una nuova tirannide. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, citando uno dei suoi predecessori, Giuseppe Saragat, ricordato al Senato nel trentesimo anniversario della morte. “Saragat -ha sottolineato il Capo dello Stato- fu un tenace assertore del ...

Polemica sulla presunta gaffe di Conte che non ricorda il nome del fratello di Mattarella : Polemica su una frase pronunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il suo discorso alla Camera. Conte ha fatto riferimento agli attacchi social subiti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui è stato augurato di finire come il fratello, ucciso dalla mafia. Il presidente del Consiglio non ha pronunciato né il nome di Piersanti né spiegato come morì. Delrio, del Pd, ha poi attaccato Conte in aula: "Piersanti, si ...

Festa della Repubblica - il Presidente Mattarella ricorda la nascita della nostra repubblica : Festa della repubblica, il 2 Giungo l'Italia festeggia nel ricordo del referendum che trasformò il nostro paese in una repubblica. Presenti tutte le più alte cariche dello Stato dal Presidente della repubblica Mattarella al neo eletto Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

Strage di Piazza della Loggia - Brescia ricorda/ 44 anni fa la tragedia : Mattarella "fedeltà a democrazia" : Strage di Piazza della Loggia, Brescia ricorda: 44 anni fa la tragedia che provocò la morte di otto persone, il ricordo della città e le parole di Sergio Mattarella(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:19:00 GMT)

Mattarella ricorda a Conte i principi della Carta Costituzionale e i vincoli di bilancio : Secondo l'articolo 95 della Carta "il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, ...

Mattarella ricorda a Conte principi Carta e vincoli bilancio : Il capo dello Stato ha sottolineato al premier incaricato "le difficoltà dell'economia con la necessità di garantire agli italiani sicurezza finanziaria e all'Italia la fiducia dei mercati".Oltre all'...

Strage di Capaci : Mattarella ricorda il sacrificio di Falcone : Nel giorno del ricordo della Strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricorda così le vittime della mattanza di mafia: "La memoria del loro impegno e il loro sacrificio sono divenuti parte della coscienza civile e democratica del Paese, e costituiscono un riferimento prezioso per la comunità nazionale grazie al valore e ...