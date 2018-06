Ue | economisti a Conte | “Italia al tavolo con strategia chiara Cruciali i negoziati

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 giugno 2018) Le recenti dizioni di Emmanuel Macron e Angela Merkel “sono un segno importante della volontà dei due maggiori Paesi della eurozona di riformare l’Unione monetaria. La trattativa che si svolgerà durante l’incontro dei capi di governo la prossima settimana è quindi un momento da non sottovalutare e a cui l’Italia deve partecipare con una“. A scriverlo sono gliFrancesco Giavazzi, Lucrezia Reichlin e Luigi Zingales, in una lettera indirizzata al premier Giuseppee pubblicata sul Corriere della Sera in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 28 e 29 giugno. Suldei 28 leader c’è infatti la proposta franco-tedesca di riforma dell’Unione monetaria, che secondo gliè “un primo passo, certamente ancora incompleto, per migliorare il funzionamento dell’eurozona e dotarla degli strumenti ...