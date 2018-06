Ue | Carfagna | Italia non può essere spettatrice di riforma

sportfair

(Di sabato 23 giugno 2018) Roma, 23 giu. (AdnKronos) – ‘Ai cittadinini serve un’Unione che superi la crisi con un grande piano di investimento nella risorsa più preziosa che abbiamo: le persone, il capitale umano. In vista del Consiglio europeo è bene che anche insi discuta apertamente di qualedell’Unione europea vogliamo, come chiedono oggi anche alcuni autorevoli economisti in una lettera aperta al governo. E’ una riflessione che deve fare il governo e che, costruttivamente, facciamo noi dall’opposizione, perché l’non puòuno spettatore degli incontri tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron”. Così Mara, vicepresidente della Camera e deputato di Forza. ‘L’Europa che a noi interessa -aggiunge- è quella che investe risorse per costruire strade, porti, aeroporti, ponti, reti idriche, reti energetiche, ...