U&D | Giorgio Manetti dopo l' addio | Non so se torno | dalla redazione ancora nessuna

GOSSIP U&D/ Giorgio Manetti : 'Tra me e Gemma c'è qualcosa di speciale' : Giorgio Manetti, storico cavaliere del Trono Over di Uomini e donne, in un'intervista rilasciata al magazine che si sofferma proprio sui protagonisti del programma di Maria De Filippi, è tornato a parlare di Gemma Galgani, della loro bella storia d'amore, ma anche della delusione provata quando la donna decise di lasciarlo repentinamente in trasmissione. Invece, per quanto riguarda il suo futuro nel dating-show di Maria De Filippi, dopo aver ...

Giorgio Alfieri - appello a Maria De Filippi : 'Riportami a U&D - esco da un periodo buio' : 'Sono reduce da un periodo buio che non mi sarei mai aspettato di dover affrontare', a parlare Giorgio Alfieri , uno dei tronisti storici di ' Uomini e donne ', che durante la trasmissione ha ...

Maurizio Costanzo dice la sua sull’addio di Giorgio Manetti a U&D : Giorgio Manetti lascia davvero U&D? Parla Maurizio Costanzo E’ credibile l’addio di Giorgio Manetti a Uomini e Donne? Molti non ci metterebbero la mano sul fuoco perché potrebbe essere tutta una mossa per attirare l’attenzione su di sé dopo una stagione televisiva in cui non ha brillato come la sua controparte Gemma Galgani. Quest’ultima ha scatenato il gossip prima con l’amore vissuto con Marco Firpo (il ...

U&D - chiusura col botto : Gemma torna single e fa pace con Tina - Giorgio lascia? Video : Giorgio Manetti lascia il trono over di Uomini e donne? La notizia è stata rilanciata dal Vicolo delle News ed in pochi minuti ha fatto il giro del web provocando nuove accese discussioni tra i seguaci del dating show di Canale 5. Secondo quanto riferito dal portale il ‘gabbiano’ ha annunciato l’addio nel corso della registrazione del 26 maggio l’ultima della stagione. Nel corso della trasmissione il cavaliere fiorentino sarebbe finito ...

[DIRETTA] U&D : Gemma ancora innamorata di Giorgio? Marco se ne va : Oggi, mercoledì 23 maggio, è andata in onda la prima parte del Trono Over di Uomini e Donne. La protagonista indiscussa è Gemma Galgani che si trova nel centro della polemica tra Giorgio Manetti e Marco. Ma le dichiarazioni di Giorgio ha davvero turbato la dama che vorrebbe conoscere il suo pensiero. Potete seguire la diretta, qui su Blasting News minuto per minuti. Uomini e Donne: Puntata trono over 23/05 15.45 Marco decide di chiudere la ...

[DIRETTA] U&D : Giorgio e Gemma abbandona definitivamente il programma? : Oggi, mercoledì 23 maggio, è andata in onda la prima parte del Trono Over di Uomini e Donne. La protagonista indiscussa è Gemma Galgani che si trova nel centro della polemica tra Giorgio Manetti e Marco. Ma le dichiarazioni di Giorgio ha davvero turbato la dama che vorrebbe conoscere il suo pensiero. Potete seguire la diretta, qui su Blasting News minuto per minuti. Uomini e Donne: Puntata trono over 23/05 14.45 Si inizia la puntata con il ...

Gossip U&D - Gemma e Giorgio smascherati : il segreto choc della coppia Video : Potrebbe essere in arrivo un grande colpo di scena per tutti gli appassionati della coppia Gemma-Giorgio di Uomini e donne. Chi ha to le ultime puntate del trono over [Video] in onda su Canale 5 ha avuto modo di vedere che la dama torinese ha scelto di chiudere definitivamente questa storia d'amore e quindi di voltare pagina in maniera ufficiale, stanca delle parole poco carine di Giorgio nei suoi confronti che l'hanno spinta a troncare ...

U&D - la storia segreta di Gemma e Giorgio : convivenza e dopo Temptation Island Video : La trasmissione di Maria De Filippi, 'Uomini e Donne' [Video], non smette mai di sorprendere e far discutere il suo fedele pubblico. Questa volta a far vociferare i telespettatori sul web è il Trono Over; più precisamente parliamo di una ex coppia o a questo punto sarebbe opportuno definirla una vera e propria coppia che è quella composta da Giorgio Manetti e Gemma Galgani. I due, secondo le indiscrezioni circolanti in rete, sarebbero nuovamente ...

U&D - Giorgio Manetti e la verità sul bacio a Gemma Galgani : «Non illudo nessuno - sarebbe stato scortese non farlo» : Gemma contro Giorgio: 'Mi ha offesa troppe volte, la porta è chiusa per sempre!' Giorgio racconta l'accaduto: 'Appena i Pooh hanno cominciato a intonare Noi due nel mondo e nell'anima - ha raccontato ...

U&D - anticipazioni registrazione 11/04 : Gemma Galgani pensa ancora a Giorgio Video : Ieri 11 aprile è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata anche questa che ha riservato un bel po’ di sorprese. Secondo le prime anticipazioni [Video]che sono apparse sul web, la puntata è iniziata con un rvm di #Gemma Galgani in cui parla della borsa che Giorgio Manetti le regalò quando stavamo insieme. La dama del Trono Over dunque non è riuscita a non parlare più di Giorgio, così come aveva giurato di ...