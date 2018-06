Ubriachi alla guida di Tir | patenti ritirate In un giorno l' autovelox scatta 6 500 volte

Milano : controlli polizia - 14 sorpresi Ubriachi alla guida e denunciati : Milano , 9 giu. (AdnKronos) - controlli , nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 giugno, da parte della polizia stradale lungo le barriere di Milano Nord dell'autostrada dei Laghi, a Milano est sulla A4 direzione Bergamo e la Milano -Genova di Assago in ingresso in città. Complessivamente sono state 258

“Volevo soltanto farla godere”. Incidente choc tra le lenzuola : Ubriachi ed eccitatissimi - si infilano in una camera d’albergo e danno inizio a un ‘gioco’ da non credere. All’improvviso le urla. I soccorritori inorriditi di fronte alla scena : Doveva essere una notte di passione e trasgressione sotto le lenzuola, con la situazione che però è presto sfuggita di mano alla coppia, finendo in tragedia. Una storia che mette i brividi soltanto a raccontarla, quella che ha visto come protagonisti due amanti che, al culmine di una serata trascorsa a bere insieme e assumere sostanze stupefacenti, avevano deciso di appartarsi in una stanza per fare sesso. Durante l’incontro sotto ...