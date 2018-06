Turchia | Erdogan vincitore annunciato Ma non sono esclusi colpi di scena

Turchia : centinaia di migliaia a comizio sfidante Erdogan : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

##Turchia - economia mette a rischio scommessa elettorale Erdogan : Roma, 23 giu. , askanews, Alla vigilia del doppio voto legislativo e presidenziale i problemi dell'economia restano quanto mai all'ordine del giorno in Turchia. E non certo a vantaggio dei calcoli elettorali del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'intervento della Banca centrale, che all'...

Erdogan accusa le agenzia di rating di danneggiare la Turchia : La scorsa settimana Moody's ha abbassato il rating di 17 banche turche, rilevando un deterioramento dell'economia e della capacità delle istituzioni di rifinanziarsi. ' Se Dio vuole dopo il 24 giugno ...

Turchia verso elezioni - Ince ed Aksener : i candidati che fanno tremare Erdogan : Istanbul, 15 giu. , askanews, Mancano nove giorni alle elezioni presidenziali e legislative in Turchia, ed è la prima volta in una lunga parabola politica che il presidente Recep Tayyip Erdogan dimostra di essere così preoccupato per il risultato elettorale. Tanto che in un video circolato sui social media suscitando un enorme scandalo …

Erdogan ha un cancro?/ Turchia - da Israele spifferi su malattia : "Il presidente ha un tumore" : Erdogan ha un cancro? Secondo quanto riportato da Israele, il presidente della Turchia sta lottando con un tumore: le tappe della vicenda e il calo dei consensi(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:23:00 GMT)

Turchia verso elezioni - allarme economia per Erdogan : Istanbul, 13 giu. , askanews, Il terremoto dell'economia turca generato nelle scorse settimane dal crollo inarrestabile della lira turca di fronte al dollaro non sembra attutirsi. La settimana scorsa la Banca Centrale ha deciso di aumentare i tassi ...

Turchia verso le elezioni - Erdogan in crescente difficoltà : ... spettanti - da regolamento - a tutti i candidati.ECONOMIA, ALTRO PUNTO DEBOLE DI ErdoganUn altro punto debole di Erdogan e l'AKP in questa campagna elettorale è la salute dell'economia turca. Con l'...

Turchia al voto - Erdogan perde quota - filo-curdi ago bilancia : Se i contraccolpi in economia stanno avendo un ruolo importante in questo quadro di incertezze, va ricordata anche l'abilità dell'opposizione di presentare candidati nuovi e di …

Turchia - Erdogan si affida alla Banca centrale per uscire dalla recessione : ... secondo gli osservatori di politica internazionale, Erdogan ha accelerato le votazioni per ottenere una nuova investitura popolare prima che le difficoltà dell'economia lo mettano in difficoltà e lo ...