Turchia alla vigilia del voto tra speranze e timori di brogli

Sospetti legami con Gulen - altri 47 arresti alla vigilia del voto in Turchia : La polizia turca ha fermato 47 persone durante l'ennesima operazione contro presunti sostenitori di Fetullah Gulen, ritenuto dal governo di Ankara la mente del fallito golpe del luglio 2016. Lo ha ...

La Turchia va alle urne e si prepara alla crisi : Il 24 giugno nel paese si terranno le elezioni presidenziali e politiche. La vittoria di Erdogan non è scontata, ma una cosa è certa: per chiunque vinca, governare non sarà facile. Leggi

Turchia verso elezioni - allarme economia per Erdogan : Istanbul, 13 giu. , askanews, Il terremoto dell'economia turca generato nelle scorse settimane dal crollo inarrestabile della lira turca di fronte al dollaro non sembra attutirsi. La settimana scorsa la Banca Centrale ha deciso di aumentare i tassi ...

Migranti - Merkel sta con l’Italia : “Ue non la lasci sola”‘. La carta che Roma è pronta a giocare : bloccare 3 miliardi alla Turchia : Nella partita che si gioca nell’Unione Europea sulla questione dei flussi migratori, Angela Merkel si schiera al fianco di Roma. “L’Italia per la sua posizione geografica è esposta a un numero grande di profughi e di Migranti – ha detto il portavoce della cancelliera Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sulla cooperazione lanciata da Sebastian Kurz, stamattina nella capitale tedesca, fra Vienna Roma e Berlino ...

Austria - Kurz : “Chiuderemo 7 moschee ed espelleremo imam vicini alla Turchia” : Un giro di vite contro l’islam “politico”. L’Austria ha annunciato la chiusura di 7 moschee e l’imminente espulsione di alcuni imam. Come hanno spiegato il cancelliere Sebastian Kurz (Oevp) e il ministro degli Interni Herbert Kickl (Fpoe), i capi religiosi dell’associazione Atib, Unione turco-islamica per le collaborazione culturale e sociale in Austria, sono accusati di finanziamenti illeciti dall’estero e di violazione ...

Pallamano - Adriatic Cup 2018 : l’Italia supera la Turchia nella prima giornata - vince anche l’Ucraina : Si è aperta quest’oggi l’Adriatic Cup, torneo internazionale di Pallamano maschile, con la Nazionale italiana guidata da Riccardo Trillini che nella prima giornata ha sconfitto 30-29 la Turchia, al termine di una sfida molto tirata ed avvincente. Una gara all’insegna dell’equilibrio nelle prime fasi, con le due squadre capaci di battagliare su ogni palla, tenendo il punteggio in bilico fino al 24′, quando un allungo ...

Turchia - l'ultima parola spetta alla banca centrale : Nel breve termine, le preoccupazioni di una 'economia da elezioni' sono aumentate in parallelo con alcune misure populiste come il pagamento di bonus per i pensionati. Anche le preoccupazioni a lungo ...

Turchia - l'ultima parola spetta alla banca centrale : A ogni corsa della Turchia, come nel caso della crescita del 7,4% del PIL del 2017, segue un periodo in cui l'economia resta senza fiato, principalmente a causa di una crescita dell'inflazione e ...

Pallamano - al via l’Adriatic Cup : azzurri in campo contro Lettonia - Ucraina e Turchia : Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana di Pallamano maschile ai Giochi del Mediterraneo di Terragona, attraverso un quadrangolare denominato Adriatic Cup contro Lettonia, Ucraina e Turchia, in programma tra Chieti e Città San’t Angelo da giovedì 7 a sabato 9 giugno. Gli azzurri esordiranno domani alle ore 20 contro la temibile Turchia, proseguendo poi venerdì 8 sempre alle 20 contro l’Ucraina, già sconfitta ...

Calciomercato dalla Turchia : 'Roma - il Besiktas vuole Juan Jesus' : ISTANBUL - Il Besiktas chiede alla Roma Juan Jesus . Secondo il quotidiano turco 'Fanatik', da Istanbul si sarebbero fatti avanti per il 26enne centrale brasiliano, sotto contratto fino al 2020, ...

Almeno 9 migranti sono morti nel naufragio di un motoscafo vicino alla Turchia : Un motoscafo con a bordo alcuni migranti è naufragato oggi, domenica 3 giugno, al largo della costa turca. L’agenzia di stampa turca Anadolu ha scritto che sono morte Almeno nove persone, compresi sei bambini. Cinque persone sono state salvate e una The post Almeno 9 migranti sono morti nel naufragio di un motoscafo vicino alla Turchia appeared first on Il Post.

Dalla Turchia : Asensio e Dua Lipa - incontro dopo la finale di Champions League a Kiev : Lei protagonista del pre-partita della finale di Champions League, lui in panchina per 83 minuti e poi in campo ad alzare il trofeo coi suoi compagni. Dua Lipa e Asensio, la cantante e il calciatore, ...

Turchia - Erdogan si affida alla Banca centrale per uscire dalla recessione : ... secondo gli osservatori di politica internazionale, Erdogan ha accelerato le votazioni per ottenere una nuova investitura popolare prima che le difficoltà dell'economia lo mettano in difficoltà e lo ...