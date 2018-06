Trump | Nordcorea resta una minaccia eccezionale e straordinaria

Trump : in Nordcorea spiagge immense - perché non farci degli hotel? : Ho detto guarda che vista, perché non farci un bel residence? [...] Potreste avere i migliori hotel del mondo proprio lì. Pensateci, dalla prospettiva immobiliare. Tu hai la Corea del Sud, hai la ...

Incontro Trump-Kim Jong-un - il più amato? È il leader nordcoreano : accolto come una rockstar a Singapore : Il Presidente più acclamato dalla folla, a Singapore, è senza dubbio Kim Jong-un. Il leader nordcoreano entra al Marina Bay Sands e viene accolto dalle urla del pubblico. Stessa cosa quando transita al bar dell’hotel. L’Incontro con Donald Trump, durato 40 minuti, ha prodotto un documento comune sulla de-nuclearizzazione della Corea del Nord. L'articolo Incontro Trump-Kim Jong-un, il più amato? È il leader nordcoreano: accolto come ...

Fra Trump e Kim storica stretta di manoIl presidente Usa : meglio del previstoIl leader nordcoreano : supereremo sfide : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare". Ma il leader nordcoreano ha eluso più volte la domanda in merito.

Il summit Kim-Trump visto dai dissidenti nordcoreani - controlli rigidissimi a Pyongyang perché sia raccontato solo da media di regime : Caccia senza quartiere e senza sosta ai proprietari di telefonini cinesi. È una delle misure speciali del famigerato Ministero per la Sicurezza dello Stato della Corea del nord. Fa parte di una strategia messa a punto per evitare che il summit del secolo fra Donald Trump e Kim Jong Un sia raccontato anche da media non controllati dal regime.Una fonte della Provincia di Ryanggang ha rivelato al sito di dissidenti rifugiati nella Corea del ...

Trump-Kim : storica stretta di mano. Il leader nordcoreano : "Molti penseranno a film fantascienza" : Singapore. "Molte persone nel mondo penseranno che sia una forma di fantasy... Un film di fantascienza": sono le parole che avrebbe detto il leader nordcoreano Kim Jong-un al presidente americano Donald Trump dopo la loro stretta ...

Singapore - summit Trump-Kim nell’hotel-bunker : costo 15 milioni. Nordcoreano usa aereo cinese e cambia numero volo : Singapore spenderà circa 15 milioni di dollari per organizzare lo storico summit in programma martedì tra il leader Nordcoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Una somma frutto soprattutto della misure di sicurezza portate ai massimi livelli: rafforzata la presenza della polizia, i posti di blocco e le barriere di cemento poste a protezione delle “aree di evento speciale”. In particolare il ...

NordCorea - braccio destro Kim da Trump : 20.44 Il vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord,il generale Kim Yong Chol,considerato il braccio destro del leader Kim Jong Un è arrivato alla Casa Bianca accolto dal capo dello staff,John Kelly E' la visita del più alto dirigente NordCoreano in 18 anni,da quando il maresciallo Jo Myong Rok venne a Washington D.C. nel 2000 per incontrare Clinton.Kim Yong Chol è da Donald Trump per dargli una ...

Incontro Kim-Moon : riaperto dialogo con Trump/ Vertice a Singapore? Le intenzioni del leader nordcoreano : Coree, Vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:35:00 GMT)

NordCorea, Seul sollecita dialogo diretto tra Trump e Kim Jong-un

NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim

NordCorea - Seul sollecita dialogo diretto tra Trump e Kim Jong-un : Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha espresso rammarico per la decisione di Donald Trump di annullare il vertice con Kim Jong-un e ha sollecitato i due leader ad avere colloqui diretti. ...

Nordcorea : summit Trump-Kim a rischio. Ma gli Usa tirano dritto : La nazione più isolata al mondo aveva poi teso la mano a Trump liberando tre cittadini Usa e iniziando a smantellare un sito usato per condurre test nucleari. 16 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

NordCorea - Kim : summit con Trump storico passo per la penisola : Il summit con il presidente Donald Trump porterà positivi sviluppi rispetto alle recenti tensioni. Lo avrebbe affermato il leader NordCoreano Kim Jong-un incontrando mercoledì a Pyongyang il ...