Trump | Corea Nord è ancora una minaccia significativa

Trump : Nordcorea resta una minaccia eccezionale e straordinaria : ... la politica estera e l'economia degli Stati uniti".Nella dichiarazione formale Trump giustifica ancheil mantenimento delle sanzioni contro Pyongyang e la proroga di un anno dello "stato di urgenza ...

Corea Nord. Trump : è ancora una minaccia : 00.34 La Corea del Nord rappresenta ancora una "minaccia straordinaria" per gli Stati Uniti. Lo dichiara Trump in un decreto con il quale estende per un anno la cosiddetta"emergenza nazionale" nei confronti di Pyongyang, verso la quale sono autorizzate restrizioni anche economiche.Il decreto segue il vertice di Singapore con Kim Jong-Un, che si è impegnato alla denuclearizzazione. "L'esistenza e il rischio di proliferazione di armi" le azioni ...

Corea del Nord - Trump : Pyongyang ha distrutto 4 siti di test missilistici : Il presidente Donald Trump, ribadendo che la relazione con il leader Kim Jong-un “è molto buona“, ha annunciato che la Corea del Nord ha distrutto “quattro siti per test” di missili balistici: Pyongyang “ha smesso di lanciare missili, compresi quelli balistici“, ha sostenuto il tycoon durante una riunione del suo governo. “Hanno già distrutto uno dei grandi siti per i test, in realtà sono già ...

Trump : “Perseguire a ogni costo chance di pace con Corea del Nord” : Trump: “Perseguire a ogni costo chance di pace con Corea del Nord” Trump: “Perseguire a ogni costo chance di pace con Corea del Nord” Continua a leggere L'articolo Trump: “Perseguire a ogni costo chance di pace con Corea del Nord” proviene da NewsGo.

Summit USA-Nord Corea a Singapore : Trump manifesta fiducia - Kim : 'Non è fantascienza' : 4 Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, in base alle poche notizie reali non contiamo infatti un numero inverosimile di fake news sul suo conto pervenute in occidente, sarebbe un grande appassionato di cinema. Ci può dunque stare che, dopo la storica stretta di mano con il presidente americano, Donald Trump, abbia dichiarato che molte persone in tutto il mondo stanno pensando che oggi questo sia un film di fantascienza. ...

Trump : "Stop alle esercitazioni in Corea finché trattiamo con Pyongyang" : Dopo la storica firma dell'accordo tra Kim Jong-un e Donald Trump arriva un altro segnale importante dagli Stati Uniti: sospese "a tempo indeterminato" le esercitazioni militari nella penisola Coreana. La notizia arriva direttamente dall"amministrazione americana, a conferma delle buone intezioni di Washington affinché l'intesa tra i due leader produca gli auspicati effetti positivi. Al solito Trump ha affidato a Twitter il proprio commento: ...

Corea - l'atomica è un rebus Trump : "Mondo più sicuro" : ... afferma su Twitter che 'ora tutti possono sentirsi molto più sicuri rispetto al giorno in cui mi sono insediato': 'Non c'è più una minaccia nucleare dalla Corea del Nord' e 'il mondo ha compiuto un ...

Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» : Lo ha twittato di ritorno da Singapore, dopo avere incontrato Kim Jong-un, esagerando un po' con l'ottimismo The post Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» appeared first on Il Post.

Pax coreana - Trump dichiara la "fine della minaccia nucleare". Pompeo detta la road map : Non c'è più la minaccia nucleare della Corea del Nord dopo il vertice di Washington-Pyongyang. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definendo i colloqui con il suo omologo nordcoreano "interessanti e molto positivi". Ieri Trump ha incontrato Kim Jong-un a Singapore e insieme hanno firmato un accordo che delinea l'impegno dei due paesi a lavorare per la denuclearizzazione della penisola coreana. "Tutti possono ...

Dal G7 alla Corea del Nord - gli Stati Uniti di Trump non smettono di stupire : I giorni tra l'8 e il 12 giugno sono Stati piuttosto intensi per il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, divisi tra la partecipazione al quarantaquattresimo G7 e lo storico incontro con il leader della Corea del Nord. Giorni che non sono Stati privi di colpi di scena, in perfetta linea con quella che Maurizio Molinari ha efficacemente chiamato "la diplomazia del pugile", alludendo alla politica tutta ripensamenti tipica del Presidente ...

La sorella del leader coreano Kim scambia la penna di Trump prima che il fratello firmi l'accordo : Kim Jong-un è sembrato riluttante a usare la penna che gli è stata fornita per firmare lo storico accordo di denuclearizzazione con Donald Trump. E così un membro della squadra di sicurezza del capo della Corea del Nord è stato visto indossare guanti bianchi e pulire la penna firmata Trump che gli è stata passata qualche istante prima che i due leader si sedessero per apporre le loro firme sullo storico ...

USA-Corea del Nord - Trump : evitata una potenziale catastrofe nucleare : Il presidente USA Donald Trump, a poche ore dalla conclusione del vertice di Singapore, ha pubblicato un post su Twitter per sottolineare l’importanza del suo incontro con Kim Jong-un, leader della Corea del Nord. “Il mondo ha compiuto un grande passo in direzione opposta ad una potenziale catastrofe nucleare!“, ha scritto il tycoon. “Niente più lanci di missili, test nucleari o ricerche. Gli ostaggi sono rientrati in ...

Trump : in Nordcorea spiagge immense - perché non farci degli hotel? : Ho detto guarda che vista, perché non farci un bel residence? [...] Potreste avere i migliori hotel del mondo proprio lì. Pensateci, dalla prospettiva immobiliare. Tu hai la Corea del Sud, hai la ...

Trump : “Denuclearizzazione Nord Corea partirà molto velocemente” : Trump: “Denuclearizzazione Nord Corea partirà molto velocemente” Trump: “Denuclearizzazione Nord Corea partirà molto velocemente” Continua a leggere L'articolo Trump: “Denuclearizzazione Nord Corea partirà molto velocemente” proviene da NewsGo.