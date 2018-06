Trump annuncia i dazi sulle auto europee colpendo duramente la Germania

Blastingnews

(Di sabato 23 giugno 2018) Poche ore fa il presidente americano, ha mandato in rete un tweet potenzialmente dirompente,ndodel 20%d'importazione, ciò come ritorsione a quelliti ieri dall'Ue su alcuni prodotti americani. I provvedimenti europei a loro volta, sono la risposta ad altridecisi in precedenza dasu prodotti dell'Unione: la spirale si allarga e sembra proprio che una guerra commerciale globale sia stata dichiarata. ...