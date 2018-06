Troppa euforia | ct Brasile cade e si fa male

adnkronos

(Di sabato 23 giugno 2018) Il ct del, Tite, è rimasto infortunato nella caduta durante l'euforica esultanza per il primo gol delnella vittoria contro il Costa Rica in Coppa del Mondo . "Mi sono sentito come una puncicata. Non è una contrattura", ha detto l'allenatore dopo la drammatica vittoria ottenuta dalla 'Selecão' venerdì nel recupero con i gol di Philippe ...