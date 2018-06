Triathlon | Giochi del Mediterraneo 2018 | Nicola Azzano sesto nella finale sprint

oasport

(Di sabato 23 giugno 2018) Dopo il bronzo di Federica Parodigara femminile, maturato in mattinata, per l’Italia arriva ilposto digara maschile delaidel, in corso a Tarragona, in Spagna. Entrambe le gare odierne si sono disputate su distanza. La medaglia d’oro è andata al lusitano Joao Pereira, grande favorito della vigilia, che ha chiuso in 57’28”, battendo due iberici: argento ad Antonio Serrat Seoane in 57’45”, bronzo ad Antonio Benito Lopez in 57’57. Il triatleta italiano è giunto al traguardo in sesta piazza con il crono di 59’20”. Di seguito la top 10 della gara maschile: 1 Joao Pereira (Por) 57:27.872 2 Antonio Serrat Seoane (Esp) 57:44.857 3 Antonio Benito Lopez (Eso) 57:56.978 4 Ognjen Stojanovic (Srb) 58:38.348 5 Louis Vitiello (Fra) 58:54.699 6(Ita) 59:19.479 7 ...