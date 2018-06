Triathlon | Giochi del Mediterraneo 2018 | bronzo per Federica Parodi nella sprint

Triathlon - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Federica Parodi e Nicola Azzano per tenere alto il tricolore : Saranno i primi titoli ad essere assegnati: le gare del Triathlon avranno l’onore di inaugurare il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, che inizieranno venerdì a Tarragona, in Spagna. La finale femminile inizierà alle ore 10.45 e terminerà dopo circa un’ora, poiché verrà disputata su distanza sprint. Stesso discorso per la finale maschile, che avrà inizio alle ore 13.00, e che assegnerà le medaglie in concomitanza con le ...

