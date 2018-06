: #Migranti: #Trenta, in area Sar libica deve agire la Libia. Governo pronto a dare ulteriori mezzi a Guardia costiera Tripoli - TgLa7 : #Migranti: #Trenta, in area Sar libica deve agire la Libia. Governo pronto a dare ulteriori mezzi a Guardia costiera Tripoli - SkyTG24 : Migranti, ministro Trenta: 'In area Sar libica è competente Tripoli' - SkyTG24 : #UltimOra #LIntervista, #migranti, il Ministro #Trenta: in area Sar libica deve agire la #Libia #canale50… -

Se l'emergenza, con il gommone dei migranti in difficoltà, avviene indi ricerca e soccorso libica (Sar) è lacheintervenire. Così il ministro della Difesa, Elisabetta, in una intervista a Sky Tg24. "Noi come governo - assicura- siamo disponibili e stiamo individuando anche la possibilità di donare altri mezzi e altro equipaggiamento per potenziare l'attività della Guardia costiera libica, perchè quello che e importante è che i libici siano in grado di controllare il proprio territorio".(Di sabato 23 giugno 2018)