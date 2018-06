Trattati commerciali e democrazia svenduta | fermiamo il CETA

huffingtonpost

: 'I nuovi trattati commerciali internazionali arriveranno all'assurdo di etichettare le mozzarelle come scarpe. Solo… - SensoComunePop : 'I nuovi trattati commerciali internazionali arriveranno all'assurdo di etichettare le mozzarelle come scarpe. Solo… - simontol : Cioè ma questi che vogliono fermare i trattati commerciali internazionali e di conseguenza la #globalizzazione sono… - SensoComunePop : 'I trattati commerciali come il #Ttip in realtà vogliono abbattere costi come quello della sicurezza dei prodotti.… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Mentre la questione migranti e il fallimentare regolamento di Dublino stanno tenendo banco sui media come le principali criticità di un'Europa che fatica a rispettare i suoi valori fondanti di solidarietà libertà e giustizia, incombe sul nostro Parlamento la questione del, il trattato di libero scambio tra Europa e Canada, che rischia di svilire per sempre le basi democratiche dell'Unione Europea in ossequio al libero commercio.Evitata per un soffio la ratifica nella scorsa legislatura, il No alè un impegno assunto da circa i due terzi dei candidati alle scorse elezioni politiche con la Campagna "No, non tratto", promossa dalla Campagna Stop Ttip Italia insieme a diverse organizzazioni e a un ampio schieramento di associazioni dei consumatori.Bocciare il trattato commerciale, con la notifica alla commissione europea del NO alla ratifica, ...