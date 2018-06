Tragedia nel mondo dell’alta cucina | è morto Alessandro Narducci | il 29enne chef stellato

Tragedia nel biellese : cade nel torrente - morto professore : in compagnia della moglie. Insieme a lei sta percorrendo il sentiero Artignaga nell'oasi Zegna. All'improvviso, però, qualcosa va storto e lui cade nel torrente. È morto così, nelle scorse ore, un ...

Sbaglia la curva e finisce nel canale : Tragedia sfiorata : Spaventoso incidente a Genova nella scorsa notte. Lo schianto poco dopo le 3 in via Borzoli, all'altezza della galleria Chiaravagna:

Tragedia sfiorata. Cade nel letame e affonda per 3 metri : vicino e pompieri lo salvano : Un anziano agricoltore è caduto in una profonda vasca di liquami tre metri nella sua tenuta a Codroipo, in provincia di Udine: necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del 118. L’uomo è ora in ospedale: ha ingerito le sostanze tossiche e potrebbe avere conseguenze.Continua a leggere

Roma - Tragedia in serata : lei cade nel Tevere - lui si tuffa per salvarla : Dramma in serata sul lungoTevere nel cuore di Roma: una donna è caduta nel fiume dal ponte Palatino. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia. Dalle...

Bambina di 4 anni cade nelle fogne e muore/ Grecia - Tragedia nel campo profughi di Tebe : Bambina di 4 anni cade nelle fogne e muore: Grecia, tragedia nel campo profughi di Tebe, a nord ovest di Atene. La piccola era scomparsa nella serata di lunedì, ritrovata poche ore dopo(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:33:00 GMT)

Tragedia nel mondo dell’equitazione - la cavallerizza Consuelo Palmerini si è suicidata : Consuelo Palmerini, ex campionessa di equitazione, ha deciso di togliersi la vita: la cavallerizza si è gettata giù da un cavalcavia della periferia di Roma Consuelo Palmerini, ex campionessa ed istruttrice federale di equitazione, si è suicidata ieri gettandosi da un cavalcavia della Cassia bis di Roma, nei pressi dello svincolo di Prima Porta e Castel de’ Ceveri. La donna è morta sul colpo, finendo su un furgone in transito. ...

Tragedia nel nuoto sincronizzato - è morta la 20enne Noemi Carrozza : La giovane stella del nuoto sincronizzato, Noemi Carrozza, è morta a seguito di un terribile incidente: la sincronetta si era presentata con la Nazionale italiana a tante manifestazioni giovanili Noemi Carrozza muore all’età di 20 anni, a causa di un terribile incidente in motorino che le ha spezzato la vita. La ragazza, talento del nuoto sincronizzato italiano, è deceduta intorno alle 14 dopo aver perso il controllo della moto su cui ...

Tragedia nel motociclismo : morto Andreas Perez - pilota di 14 anni : Trovare la morte sul circuito a soli 14 anni. Vani sono stati i tentativi dell'equipe medica di salvare Andreas Perez. Il pilota spagnolo non è riuscito a superare i gravi danni cerebrali riportati a to dell'incidente [VIDEO] sulla pista di Montmeló la scorsa domenica, gara valevole per il Campionato del Mondo Junior nella categoria Moto 3. L'incidente La gara era stata gia' arrestata qualche minuto prima: Charlie Nesbitt, congiuntamente ad ...

Tragedia nel nuoto - è morta Noemi Carrozza in un incidente in motorino : Il mondo del nuoto è sotto choc. Noemi Carrozza, che ha rappresentato l'Italia a livello giovanile nel sincro, è morta a causa di un incidente stradale a Ostia, sul litorale romano. L'atleta, che avrebbe ...

Messina - terribile Tragedia nella notte : incendio in pieno centro - morti due fratellini [NOMI e FOTO] : 1/5 ...

Tragedia di Melzo - la verità nell'auto fantasma : Melzo , Milano, , 15 giugno 2018 - LA Golf non si trova. Ma gli inquirenti sono convinti che in macchina ci siano le risposte al giallo dei fidanzati di Melzo. Ripescarla, è fondamentale. Ieri, nuova ...

Prima Uccide l'Ex Moglie - Poi Si Spara. Tragedia Nello Studio Notarile : Udine - Viveva ormai a Udine da anni ma era nata a Pescara Donatella Briosi, l'ex Moglie di Giuliano Cattaruzzi l'uomo che ieri l'ha uccisa e si è tolto la vita in uno Studio Notarile a Udine. L'uomo, friulano, aveva avuto dalla Prima Moglie una figlia, che vive in Emilia Romagna e che dovrebbe arrivare oggi nel capoluogo friulano per le pratiche di rito. Fallito il primo matrimonio, si era poi sposato a inizi anni ...

Tragedia nella piscina di un hotel - 17enne trovato morto : si stava divertendo con gli amici : Un ragazzo di soli 17 anni è morto, forse per un malore, nella piscina del Nuovo hotel San Felice allo Scalo di Torano Castello: la vittima, C.G.L. di origini rumene, si era recata nella struttura con alcuni amici per passare qualche ora di relax.Continua a leggere