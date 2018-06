Tour de France 2018 | i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse

(Di sabato 23 giugno 2018) Si avvicina l’inizio delde, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, che prenderà il via il prossimo 7 luglio. Andiamo a scoprire quali sono iper la vittoria finale, attraverso ledeiper le. Per quanto riguarda SNAI il favorito resta sempre Chris Froome: nonostante le fatiche del Giro d’Italia, il britannico va a caccia della clamorosa doppietta giallo-rosa e può riuscirci: la sua quota è di 3.25. Insegue l’ex compagno di squadra di Froome, ora passato alla BMC: Richie Porte. Tante sfortune per l’australiano nelle ultime stagioni, ora sembra aver raggiunto la maturità giusta per poter puntare al successo di Parigi. Subito dietro il grande rivale alla Grande Boucle degli ultimi anni per il capitano del Team Sky: Nairo Quintana. Lo scalatore della Movistar è pagato uno a 7.50: in salita può davvero fare la ...

Tour de France 2018 : tutte le tappe in diretta tv sulla Rai dal 7 luglio : Pochi giorni ci separano dall'inizio della 105ª edizione del Tour de France [VIDEO]. Gli appassionati di Ciclismo, potranno re la Grande Boucle sulle reti Rai, con diverse ore di diretta tv. Le date da cerchiare in rosso sul calendario saranno quelle dal 7 al 29 luglio 2018. Ai nastri di partenza ci sara' Chris Froome, campione in carica e gia' vincitore di quattro edizioni, reduce dal successo al Giro d'Italia nel mese di maggio. A contendergli ...

Team Sky risponde a Bernard Hinault : "Sbaglia a parlare : Chris Froome può correre - mai positivo. Concentrati sul Tour de France" : Il Team Sky non ha gradito le dichiarazioni che Bernard Hinault ha rilasciato ieri. L'ex corridore francese, infatti, aveva invitato i corridori a scioperare se, alla partenza di una gara, si presentasse Chris Froome. Il Tasso si riferiva al noto caso salbutamolo e alla non negatività riscontrata durante un test antidoping all'ultima Vuelta di Spagna: "Froome non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France perché è stato ...

VIDEO Vincenzo Nibali si scatena in discesa! Va più veloce di una moto! Gli allenamenti sulle Dolomiti verso il Tour de France : Vincenzo Nibali si sta allenando duramente in vista del Tour de France che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. Lo Squalo sogna una nuova magica impresa alla Grande Boucle dopo quella confezionata nel 2014 e sta intensificando il lavoro. Il siciliano si sta impegnando sulle Dolomiti dove è in programma uno stage in altura per affinare la forma fisica e presentarsi sulle strade Francesi al top, passando prima dai Campionati Italiani (30 giugno ...

Tour de France : Nibali e gli altri italiani nella lista provvisoria dei corridori : Non è ancora una lista ufficiale e definitiva, ma i corridori italiani presenti al prossimo Tour de France saranno una quindicina. Le attenzioni saranno ovviamente in gran parte concentrate su Vincenzo Nibali. [VIDEO] Il capitano del Team Bahrain Merida sara' tra i grandi favoriti per la vittoria finale, anche se il recente Giro del Delfinato non è stato esaltante in quanto a prestazioni. Nibali si sta ora allenando in quota al Passo San ...

Tour de France 2018 - il percorso e le 21 tappe (con stellette di difficoltà). Alpi - Pirenei - pavè : tracciato mai visto! : Sabato 7 luglio scatterà la 105ma edizione del Tour de France. Una corsa attesissima, che vedrà al via i più grandi fuoriclasse del ciclismo mondiale su un percorso che promette equilibrio ed incertezza. Ci sarà Chris Froome, a caccia del quarto grande giro consecutivo, impresa riuscita in passato solo al Cannibale Eddy Merckx, senza contare che l'accoppiata Giro-Tour non si verifica dal 1998, quando Marco Pantani fece sognare ...

Tour de France - nuova strategia della Movistar : 3 leader al via - Quintana - Landa - Valverde : Archiviati il Giro del Delfinato e il Giro di Svizzera, classici appuntamenti di preparazione sulla strada che porta al Tour de France, [VIDEO] le attenzioni del mondo del Ciclismo si stanno ormai concentrando sulla Grande Boucle. La più importante e prestigiosa corsa del ciclismo mondiale scattera' sabato 7 luglio dalla Vandea per concludersi il 29 a Parigi. Per Chris Froome sara' un appuntamento con la storia, con la possibilita' di centrare ...