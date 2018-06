Tortu nella storia dello sport italiano | battuto il record di Mennea

Atletica - Tortu nella storia : 100 metri in 9”99. Superato il record di Mennea del ’79 : È successo al meeting di Madrid, lo sprinter sardo è il primo italiano a scendere sotto il muro dei 10 secondi

Filippo Tortu nella storia dell'atletica : battuto il record di Mennea : Per la cronaca la batteria dei 100 metri è stata vinta dal cinese Bingtian Su che ha fatto fermare il tempo con un ottimo 9'91.

Tortu nella leggenda dell’Atletica italiana : 9”99 nei 100 - battuto il record di Mennea : Per la prima volta un atleta italiano riesce a correre i 100 metri sotto il muro dei 10 secondi. Filippo Tortu a Madrid ha realizzato un capolavoro e con fantastico 9''99 ha battuto così il record italiano che apparteneva al grande Pietro Mennea , che a Città del Messico nel 1979 corse i 100 metri in 10''01.Continua a leggere

