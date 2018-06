Tiro a volo | Giochi del Mediterraneo 2018 | nelle qualificazioni del trap femminile

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ottimo avvio per le azzurre nel Tiro a volo. Bronzi per Cardin e Parodi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ottimo avvio per le azzurre nel Tiro a volo. Italia in semifinale nell’arco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Tiro con l’arco - calcio e pallavolo. Italia - vai e vinci! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Pellielo e Rossi vogliono ripetersi : Il conto alla rovescia per l’attesa cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2018 sta per esaurirsi. Fra meno di due giorni i tiratori saliranno in pedana per le gare di fossa olimpica, tra cui i nostri quattro portacolori: Giovanni Pellielo (portabandiera della delegazione italiana nella corrente manifestazione), Valerio Grazini, Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa. Nonostante sia trascorso un lustro dall’ultima edizione ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Soltanto le gare di fossa olimpica verranno disputate ai Giochi del Mediterraneo 2018, a Tarragona (Spagna). Il Tiro a volo, dunque, mette in palio due medaglie d’oro, una nel maschile e l’altra nel femminile. Un calendario corto quello della seguente disciplina nella manifestazione multisportiva riservata alle nazioni affacciate sul Mare Nostrum: tutti gli atleti saliranno in pedana tra le giornate di sabato 23 e domenica 24 giugno. ...

Tiro a Volo – Europei Fossa Universale : Mazzocchi - Vaccari e Borlini campioni a Toledo : Mazzocchi, Vaccari e Borlini campioni Europei di Fossa Universale a Toledo Eccellente prestazione in terra spagnola, ieri a Toledo, per la nazionale italiana alla 46.ma edizione dei Campionati Europei, che torna a casa con 4 titoli continentali, 2 medaglie d’argento e 1 di bronzo a livello individuale. A questi allori, vanno aggiunti quelli a squadre, ovvero: 2 titoli continentali, altrettanti argenti e un bronzo. Bravi, anzi bravissimi i ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Italia a due facce - bene nel misto - passo indietro nel trap individuale : La Nazionale Italiana di Tiro a volo torna a casa dall’esperienza a Malta con tre podi, ma nessuna vittoria. Il bilancio numerico della terza tappa di Coppa del Mondo è in linea con le tappe precedenti dal punto di vista della quantità, ma di meno prestigio. Nel complesso segnali positivi dove si attendevano reazioni (trap misto su tutti), ma allo stesso tempo incertezze dove ci saremmo aspettati conferme. Nello skeet Gabriele Rossetti non ...

Tennis : la X edizione Antico Tiro a volo : ANSA, - ROMA, 14 GIU - Il Tennis rosa torna a Roma per la X edizione del torneo internazionale femminile Itf 'Antico Tiro a volo'. La kermesse aprirà i battenti domenica 1 luglio con i match di ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : nel trap misto secondi Buccolieri-Stanco - terzi Pellielo-Rossi : Si chiude in maniera quasi perfetta la tappa maltese di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Siggiewi nella gara del trap misto l’Italia piazza ben due coppie sul podio: Emanuele Buccolieri e Silvana Stanco chiudono al secondo posto dopo aver vinto le eliminatorie, mentre Giovanni Pellielo e Jessica Rossi salgono sul terzo gradino del podio. Vittoria per Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga. Dopo le eliminatorie, vinte da ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : male gli azzurri - steccata anche la finale del trap maschile : Penultima giornata di gare a Siggiewi (Malta) per la Coppa del Mondo di Tiro a volo: per la seconda giornata consecutiva, nessun italiano è riuscito a far parte dei migliori sei nel trap maschile. Per la prima volta nella stagione in corso, la Nazionale italiana non colleziona podi nelle prove individuali. Dispiace per Massimo Fabbrizi, che fino al primo pomeriggio era riuscito a rimontare con due notevoli serie da 24/25, portandosi in piena ...