Mondiali Russia 2018 – Clamoroso in casa Brasile - Thiago Silva rivela : “Neymar mi ha insultato perché…” : Il difensore del Brasile ha rivelato un retroscena accaduto nel finale del match tra i verdeoro e la Costa Rica, quando Neymar lo ha insultato per un gesto di fair play Frasi forti, dichiarazioni pesanti che rivelano un clima non proprio sereno all’interno del Brasile. Il protagonista è Thiago Silva che, ai microfoni di Globoesporte, ha rivelato come nel finale del match contro la Costa Rica ha ricevuto insulti da parte di Neymar. AFP ...

Il Brasile è a San Pietroburgo, dove è stato accolto da migliaia di fans che hanno 'scortato' il bus della squadra fino in albergo. Domani gioca contro il Costarica

Mirabelli show sul calciomercato del Milan : “Donnarumma - Thiago Silva e lo scambio Falcao-Andrè Silva - vi dico tutto” : Milan attento su più fronti in merito al calciomercato che sta per decollare definitivamente, Mirabelli fa il punto della situazione Il Milan attende la sentenza Uefa per poi scatenarsi sul mercato, ma già Massimiliano Mirabelli, ds del club rossonero, sembra avere le idee chiare in merito ad alcuni affari. Il dirigente del Milan, interpellato da Premium Sport, ha analizzato in primis la questione legata a Donnarumma: “Ora c’è ...

Calciomercato Milan - Mirabelli allo scoperto : tutto sullo scambio Falcao-André Silva e su Thiago Silva : Calciomercato Milan – Milan attivo in questi primi giorni di Calciomercato, l’obiettivo è accontentare il tecnico Gennaro Gattuso in ogni richiesta. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni da parte di Mirabelli ai microfoni di Premium Sport: “Donnarumma? Ora c’è silenzio attorno a lui, fa anche bene viste le tante cose dette. È un patrimonio del calcio italiano e pensiamo di tenerlo a lungo. Anche Raiola è ...

Thiago Silva : 'Tornare per chiudere la carriera sarebbe una cosa bellissima'

Calciomercato Milan - Thiago Silva spinge per il ritorno in rossonero : Calciomercato Milan – Il Milan lavora intensamente per la prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per il tecnico Gennaro Gattuso, nelle ultime si è proposto per un ritorno in rossonero il difensore Thiago Silva, ecco le dichiarazioni a la ‘Gazzetta dello Sport’: “Come potrei dire di no al Milan? Una squadra che era e resterà per sempre nel mio cuore – ammette il brasiliano ...

Thiago Silva torna al Milan/ "Sarebbe una cosa bellissima chiudere la carriera con la maglia rossonera" : Il difensore brasiliano, capitano del Psg, ha espresso il desiderio di chiudere la carriera con la maglia del Milan. Apertura importante nei confronti della compagine rossonera(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:22:00 GMT)

Milan - Thiago Silva fa sognare i tifosi rossoneri : “sto bene al Paris Saint-Germain - ma tornerei in rossonero” : Impegnato in Russia per i Mondiali 2018, Thiago Silva ha parlato del suo futuro aprendo alla possibilità di tornare in maglia rossonera Thiago Silva e il Milan, un amore mai appassito. Il Paris Saint-Germain ha interrotto il capitolo rossonero del difensore brasiliano che, in futuro, potrebbe anche decidere di prolungarlo. A rivelarlo è proprio Thiago Silva nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “l’età ...

Mondiali 2018 Russia - fallo killer di Kramaric su Thiago Silva in Brasile-Croazia. IL VIDEO : Ogni volta che Emery non lo ha schierato infatti è stato sempre per farlo riposare in vista della Coppa del Mondo, dove spera di essere grande protagonista anche Kramaric, autore di 13 reti e 8 ...

Il Psg vince la Coppa - ma capitan Thiago Silva solleva il trofeo assieme al Les Herbiers : Dopo il 2-0 che ha deciso la finale tra la corazzata parigina e il club di terza serie, Thiago Silva è stato protagonista dell'atto più bello della serata. Al momento della premiazione: prima di ...

PSG - Emery : 'Mbappé voleva Real o Barça - Neymar non si è inserito bene. Thiago Silva mi ha deluso' : Il Paris Saint-Germain l'aveva scelto per l'abilità di condurre il Siviglia ai successi in Europa League, confidando sulle capacità di Unai Emery di replicare il tutto anche in Champions League alla ...