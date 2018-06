THAY -Airbus - joint venture per Centro manutenzione - MRO - presso U-Tapao International Airport - Bangkok - : ... Presidente THAI - e insieme svilupperemo uno dei più avanzati ed efficienti centri di manutenzione aeronautica in tutto il mondo. Siamo fiduciosi che questa iniziativa porterà un significativo ...

THAY-Airbus - joint venture per Centro manutenzione - MRO - presso U-Tapao International Airport - Bangkok - : Accordo Airbus e Thai Airways International , THAI, per realizzare una nuova joint venture dl manutenzione e revisione degli aeromobili , MRO, Maintenance, Repair and Overhaul, presso l'U-Tapao ...