Tg2 Storie | i racconti della settimana su Rai2

(Di sabato 23 giugno 2018) Torna su Rai 2 l’appuntamento con TG2, il rotocalco curato da Maria Concetta Mattei: ecco tutte le anticipazionipuntata di sabato 23 giugno Tutto pronto per una nuova puntata di “TG2”, il rotocalco del TG2 che torna in video con ia cura di Maria Concetta Mattei. Scopriamo gli argomenti previsti durante la puntata di sabato 23 giugno TG2, puntata del 23 giugno 2018 Sabato 23 giugno 2018 alle ore 00.30 andrà in onda una nuova puntata di TG2, il rotocalco del TG2 condotto da Maria Concetta Mattei. Questadiversi gli argomenti trattati durante lo speciale trasmesso in terza serata su Rai 2. Si parlerà di allevamento di ostriche, borghi disabitati e di Nina, la bambina fonte di ispirazione per Fabrizio De Andrè. Ecco leraccontate durante la puntata. Si comincia con “Ostriche nostrane” la produzione di ostriche ...